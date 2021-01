Γαλλία σε Ρωσία: Οι μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν δήλωσε σήμερα πως οι συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων στη Ρωσία, στη διάρκεια διαδηλώσεων υποστήριξης στον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, έθεσαν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου, ενώ κάλεσε για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η ρωσική αστυνομία έκανε χθες, περισσότερες από 3.000 συλλήψεις στη διάρκεια διαδηλώσεων με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

"Η επιτυχία των διαδηλώσεων σε όλη τη ρωσική επικράτεια είναι εντυπωσιακή" δήλωσε σήμερα ο Λεντριάν στο ραδιόφωνο France Inter radio, εκδηλώνοντας την ανησυχία του για την αυταρχική στροφή της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις «βίαιες μεθόδους» που χρησιμοποίσε η ρωσική αστυνομία εναντίον των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που διαδήλωσαν στη Ρωσία ζητώντας την απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν κατηγορηματικά τη χρήση βίαιων μεθόδων εναντίον διαδηλωτών και δημοσιογράφων αυτό το Σαββατοκύριακο σε πόλεις σε όλη τη Ρωσία» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

Περισσότεροι από 2.500 διαδηλωτές συνελήφθησαν χτες υπόψιν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info.

Αντιστοίχως χτες και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ κατήγγειλε σήμερα τις «μαζικές συλλήψεις» και «τη δυσανάλογη χρήση βίας» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν σήμερα στη Ρωσία με αίτημα την απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

«Θα συζητήσουμε την Δευτέρα τα επόμενα βήματα, με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Twitter.

