ΕΕ κατά Ρωσίας : Δυσανάλογη βία εναντίον των διαδηλωτών υπέρ του Ναβάλνι

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ κατήγγειλε σήμερα τις «μαζικές συλλήψεις» και «τη δυσανάλογη χρήση βίας» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν σήμερα στη Ρωσία με αίτημα την απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

«Θα συζητήσουμε την Δευτέρα τα επόμενα βήματα, με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC