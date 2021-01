Ρωσία: Αστυνομική καταστολή και συλλήψεις στις διαδηλώσεις υπέρ του Αλεξέι Ναβάλνι

Με μπαράζ συλλήψεων απάντησαν οι ρωσικές αρχές στις δεκάδες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν ανά την επικράτεια της χώρας υπέρ του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ενώ μεταξύ άλλων συνελήφθη και η σύζυγός του.

Η Γιούλια Ναβάλναγια ανακοίνωσε η ίδια τη σύλληψη της μέσω Instagram, ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα όχημα της αστυνομίας στη Μόσχα όπου συμμετείχε στις διαδηλώσεις υπέρ του συζύγου της. Πριν λίγο αφέθηκε ελεύθερη.

«Η Γιούλια Ναβάλνι αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες», ανέφερε μια πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Tass. Είχε προσαχθεί το μεσημέρι επειδή συμμετείχε στην «παράνομη διαδήλωση» στην Πλατεία Πούσκιν της Μόσχας, για την οποία δεν είχαν δώσει άδεια οι αρχές.

Σύμφωνα με μια ιατρική πηγή, τουλάχιστον 42 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αυτήν τη διαδήλωση στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όλοι τους φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Έχουν τραυματιστεί επίσης και διαδηλωτές, όμως ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις που έγιναν σε όλη τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση 1.614 άτομα σύμφωνα με το OVD-Info μεταξύ των οποίων και την Λιούμποβ Σομπόλ, μία στενή συνεργάτη του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Τουλάχιστον 40.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στη διαδήλωση που έγινε στο κέντρο της Μόσχας, σύμφωνα με μία εκτίμηση του Reuters, ενώ διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες άλλες πόλεις, σε όλη τη ρωσική επικράτεια

Βίντεο από το Βλαντιβοστόκ έδειξαν ότι η αστυνομία κυνηγούσε μια ομάδα διαδηλωτών στο δρόμο, ενώ οι διαδηλωτές στο Khabarovsk, σε θερμοκρασίες περίπου -14 βαθμούς Κελσίου (7 βαθμοί Φαρενάιτ), φώναξαν «Ντροπή!» και «κλέφτες!»

Η ρωσική αστυνομία είχε ήδη συλλάβει αυτήν την εβδομάδα, ενόψει των κινητοποιήσεων υπέρ του Ναβάλνι κορυφαίους συμμάχους του, δύο από τους οποίους καταδικάστηκαν χθες Παρασκευή σε μικρές ποινές φυλάκισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της υποστήριξης του βασικού αντιπάλου του Πούτιν, η ομάδα του κυκλοφόρησε ένα βίντεο - έρευνα, σύμφωνα με το οποίο ένα υπερπολυτελές παλάτι στη Μαύρη Θάλασσα ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο, κάτι που το Κρεμλίνο αρνήθηκε. Μέχρι σήμερα, το βίντεο είχε προβληθεί περισσότερες από 65 εκατομμύρια φορές

Σύμφωνα με τη σελίδα downdetector.ru, που παρακολουθεί τις εξελίξεις, διακοπές λειτουργίας έγιναν σήμερα στα δίκτυα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ στη Ρωσία, καθώς η αστυνομία έλαβε σκληρά μέτρα για τους διαδηλωτές που στρέφονται κατά του Κρεμλίνου.

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalny’s release. This is Vladivostok, in the country’s Far East pic.twitter.com/luO4oudeH9

The sun is rising in the East. Large protest in Vladivostok against the jailing of @navalny and the corruption of the regime. pic.twitter.com/o1Qoagim8r