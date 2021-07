Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι κατά του υγειονομικού πάσου και των εμβολιασμών

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι κατά της εισαγωγής του υγειονομικού πάσου σε ορισμένες δραστηριότητες και κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών για τους υγειονομικούς, την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να αναχαιτίσει το τέταρτο κύμα των μολύνσεων Covid-19 στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, στους επισκέπτες σε μουσεία, κινηματογράφους ή πισίνες στη Γαλλία δεν θα επιτρέπεται η είσοδος, εάν δεν μπορούν να επιδείξουν το υγειονομικό πάσο, που επιβεβαιώνει πως έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19 ή έχουν πρόσφατο αρνητικό τεστ.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Ελευθερία να επιλέξω» και «Μακριά τα χέρια σας από τη φυσική ανοσία μου!». «Θέλουν να μας αναγκάσουν να εμβολιαστούμε με οποιοδήποτε τίμημα. Όχι, όχι, όχι», είπε στο Reuters η Ναταλί Λαμπεντάντ, μια εργαζόμενη σε κέντρο φροντίδας.

Το υγειονομικό πάσο, που προηγουμένως απαιτείτο για μεγάλα φεστιβάλ ή τα κλαμπ, θα είναι αναγκαίο επίσης, από τις αρχές Αυγούστου, για την είσοδο σε εστιατόρια και μπαρ και τα μακρινά ταξίδια με τρένο και αεροπλάνο.

BREAKING: Protests and riots continue across France over Macron's vaccine passport/mandate. God bless France! pic.twitter.com/8mXSljfsn9