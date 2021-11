G7: Εξαιρετικά μεταδοτική η μετάλλαξη Όμικρον - Απαιτείται επείγουσα δράση

Αντιμέτωπη με την απειλή μιας νέας, εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής της COVID-19, η οποία απαιτεί επείγουσα δράση βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργών Υγείας των G7 που συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα στο Λονδίνο.

