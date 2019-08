Παγκόσμια ανησυχία για τον Αμαζόνιο - Ο Μακρόν πάει το θέμα στην G7

Παγκόσμια ανησυχία εγείρουν οι τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και μέρες μεγάλες εκτάσεις τροπικών δασών του Αμαζονίου, με το μέγεθος της φυσικής καταστροφής να έχει προκαλέσει συναγερμό στη διεθνή κοινότητα αλλά και πολιτικές συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην G7 φέρνει το ζήτημα ο Εμ. Μακρόν, με τον Ζ. Μπολσονάρου να τον κατηγορεί για «αποικιοκρατική νοοτροπία» καθώς ότι «εργαλειοποιεί ένα εσωτερικό ζήτημα της Βραζιλίας» για προσωπικά οφέλη.

Από τις 15 Αυγούστου, έχουν ξεσπάσει περισσότερες από 9.500 νέες δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Βραζιλία, με επίκεντρο τη λεκάνη του Αμαζονίου. Μέχρι στιγμής φέτος, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει περισσότερες από 74.000 πυρκαγιές στη Βραζιλία. Αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο του 2018, από τις περίπου 40.000 πυρκαγιές. Η αύξηση αγγίζει το 83% κατά την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της Βραζιλίας, ο Αμαζόνιος, κήρυξε έκτακτη κατάσταση τη Δευτέρα.

Ο Μακρόν φέρνει το θέμα στην G7: «Διεθνής κρίση» οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο

Το μέγεθος του ζητήματος ανέδειξε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τις πυρκαγιές στη Βραζιλία "διεθνή κρίση", δίνοντας ραντεβού με τους ομολόγους του της G7 για να συζητήσουν αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση στη σύνοδο κορυφής του Μπιαρίτς, το Σαββατοκύριακο.

"Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση", έγραψε στο Twitter.

Η δήλωση Μακρόν παραπέμπει στην προειδοποίηση που είχε κάνει το 2002 ο προκάτοχός του στο αξίωμα, ο Ζακ Σιράκ, αναφερόμενος στην υπερθέρμανση του πλανήτη: "Το σπίτι μας καίγεται κι εμείς κοιτάζουμε αλλού".

Σημειώνεται ακόμα, ότι λίγο νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για τις πυρκαγιές αυτές, αν και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε κάνει λόγο για "περιβαλλοντική ψύχωση".

Γερμανία: «Οξεία κατάσταση έκτακτης ανάγκης» οι πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές στην Αμαζονία αποτελούν μια «οξεία κατάσταση έκτακτης ανάγκης», η οποία θα πρέπει να συζητηθεί κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) αυτό το σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, υποστηρίζοντας αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η καγκελάριος είναι πεπεισμένη» πως το θέμα «πρέπει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη των χωρών της G7, όταν συνεδριάσουν αυτό το σαββατοκύριακο» στο Μπιαρίτς, δήλωσε ο Στέφεν Ζάιμπερτ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Βερολίνο. «Η καγκελάριος υποστηρίζει πλήρως τον γάλλο πρόεδρο» στο ζήτημα αυτό, πρόσθεσε.

O Μπολσονάρου κατηγορεί τον Μακρόν για «αποικιοκρατική νοοτροπία»

Από την πλευρά του ωστόσο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου κατηγόρησε τον ομόλογό του της Γαλλίας ότι εμφορείται από «αποικιοκρατική νοοτροπία», λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν.

Με δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις του στο Twitter ο ακροδεξιός Μπολσονάρου υποστήριξε ότι Μακρόν ότι «εργαλειοποιεί ένα εσωτερικό ζήτημα της Βραζιλίας και των άλλων χωρών όπου εκτείνεται ο Αμαζόνιος» προκειμένου να καρπωθεί «προσωπικά πολιτικά οφέλη» και ότι έχει υιοθετήσει «εντυπωσιοθηρικό τόνο που δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα».

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι «ανοιχτή» στον διάλογο στη βάση όμως των «αντικειμενικών γεγονότων και του αμοιβαίου σεβασμού», υποστήριξε ο ακροδεξιός πρόεδρος. «Η εισήγηση του γάλλου προέδρου κατά την οποία τα ζητήματα του Αμαζονίου θα συζητηθούν στη (σύνοδο κορυφής της) G7 χωρίς τη συμμετοχή (των κυβερνήσεων των χωρών) της περιοχής θυμίζει μια αποικιοκρατική νοοτροπία προ πολλού ξεπερασμένη τον 21ο αιώνα», συμπλήρωσε.

Ο Μπολσονάρου προχώρησε ακόμη παραπάνω, υποστηρίζοντας ότι ο Μακρόν χρησιμοποιεί «ψευδές» φωτογραφικό υλικό, καθώς ο γάλλος πρόεδρος στην ανάρτησή του είχε φωτογραφία του δάσους σε φλόγες που είχε τραβήξει φωτογράφος που πέθανε το 2003.

Επιπλέον, λίγο νωρίτερα ο Μπολσονάρου είχε κατήγγειλε σε τοποθέτησή του που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, ότι οι ξένες κυβερνήσεις που προσφέρουν χρήματα για την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου δεν το πράττουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επειδή θέλουν να «αναμιχθούν» στα εσωτερικά της χώρας, να καταπατήσουν την «εθνική μας κυριαρχία».