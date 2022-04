Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία θα περιέλθει σε οικονομικό μαρασμό

Ταχύτερη εκκίνηση της προσπάθειας της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύθηκε να προσφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συναντησής του.

Παραδίδοντας στον Ζελένσκι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία για να αποφασίσουν οι Βρυξέλλες αν θα δεχτούν ως υποψήφιο μέλος την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι «δεν θα είναι ως συνήθως θέμα ετών να σχηματιστεί αυτή η γνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα εβδομάδων». Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι θα επιστρέψει με απαντήσεις σε μια εβδομάδα.

Επιπλέον, υπενθυμίζοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία υπογράμμισε ότι «η Ρωσία θα πέσει σε οικονομική, χρηματοπιστωτική και τεχνολογική παρακμή, ενώ η Ουκρανία βαδίζει προς το ευρωπαϊκό μέλλον».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις και να επιβάλει αυστηρότερες εάν χρειαστεί.

Μιλώντας σε κοινή ενημέρωση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πρόσθεσε ότι περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την υποστήριξη της Ουκρανίας στη συγκέντρωση και την υποβολή αποδείξεων για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως η φον ντερ Λάιεν έφτασε στην Μπούκα, την πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Φον ντερ Λάιεν, η οποία συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί σήμερα στο Κίεβο ως ένδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν στους ομαδικούς τάφους στην Μπούκα όπου θάφτηκαν δεκάδες αμάχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες.

Μάλιστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι θάνατοι αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα δείχνουν το «απάνθρωπο πρόσωπο» του στρατού του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I?m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6