Φόβοι για 60 νεκρούς στο σχολείο που βομβαρδίστηκε στο Λουχάνσκ - Δεν παραδίνονται οι ουκρανικές δυνάμεις στο Αζοφστάλ

Φόβοι ακόμα και για 60 νεκρούς στο σχολείο που βομβαρδίστηκε στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, στο Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, στο σχολείο είχαν αναζητήσει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι.

Κίεβο και Μόσχα έχουν ανακοινώσει ότι έχουν απομακρυνθεί οι άμαχοι από το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, με τους υπερασπιστές του πάντως, να ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν να πολεμούν

«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όσο είμαστε ζωντανοί για να απωθήσουμε τους Ρώσους κατακτητές», είπε σε διαδικτυακή διάσκεψη ο λοχαγός Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του συντάγματος Αζόφ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι τελευταίες εξελίξεις

16:17 Ρωσικό ελικόπτερο χτυπήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο Φιδονήσι

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ρωσικό ελικόπτερο πλήττεται από ουκρανικό drone κοντά στο Φιδονήσι ανοιχτά της Οδησσού.

15:52 Ουκρανία: Επίθεση σε κονβόι με άμαχους - Πληροφορίες για 13χρονο κορίτσι ανάμεσα στα θύματα

Η αστυνομία στο Χάρκοβο ανακοίνωσε πως βρέθηκαν αρκετοί νεκροί, ανάμεσα τους και ένα 13χρονο κορίτσι, όταν ένα κονβόι οχημάτων, που προσπαθούσε να ξεφύγει από τις μάχες κοντά στην πόλη, δέχτηκε πυρά.



Ο Σερχίι Μπολβίνοφ, επικεφαλής του τμήματος έρευνας, είπε ότι η αστυνομία έχασε την επαφή με τη συνοδεία πριν από λίγες ημέρες, όπως αναφέρει το CNN.

15:13 Τάγμα Αζόφ για Αζοφστάλ: Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όσο είμαστε ζωντανοί

Ουκρανοί μαχητές στο πολιορκημένο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ, που αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο κατά των ρωσικών δυνάμεων στη Μαριούπολη, ορκίστηκαν την Κυριακή να συνεχίσουν τη στάση τους όσο είναι ζωντανοί.



«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όσο είμαστε ζωντανοί για να απωθήσουμε τους Ρώσους κατακτητές», είπε σε διαδικτυακή διάσκεψη ο λοχαγός Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του συντάγματος Αζόφ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

14:44 Πούτιν: Όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε πως «όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας», κάνοντας σειρά συγκρίσεων μεταξύ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τη σύρραξη στην Ουκρανία, στις ευχές του για τη 8η Μαΐου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σήμερα, οι στρατιωτικοί μας, όπως οι πρόγονοί τους, μάχονται στήθος με στήθος για την απελευθέρωση των πάτριων εδαφών τους από τη ναζιστική βρωμιά, με την πεποίθηση πως, όπως το 1945, η νίκη θα είναι δική μας», είπε ο Πούτιν στις ευχές που απηύθυνε σήμερα στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, όπως και στις αυτονομιστικές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

«Σήμερα, το κοινό καθήκον είναι να εμποδίσουμε την αναγέννηση του ναζισμού, ο οποίος προκάλεσε τόσα δεινά στους λαούς διαφορετικών χωρών», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «οι νέες γενιές θα είναι αντάξιες της μνήμης των πατέρων και των παππούδων τους».

14:45 Τζιλ Μπάιντεν: Συναντήθηκε με Ουκρανούς πρόσφυγες και εθελοντές στη Σλοβακία

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν συναντήθηκε σήμερα με Ουκρανούς πρόσφυγες στην ανατολική Σλοβακία, στην τελευταία ημέρα της περιοδείας της στη Ρουμανία και τη Σλοβακία, με στόχο να επισκεφθεί Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες αυτές και γυναίκες και παιδιά που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλυτώσουν από τη ρωσική εισβολή.

13:48 Γερμανία: Στο Κίεβο η πρόεδρος της γερμανικής Βουλής

Η πρόεδρος του γερμανικού κοινοβουλίου Μπάερμπελ Μπας έφτασε στο Κίεβο την Κυριακή για να συζητήσει με τον πρωθυπουργό την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ανέφερε αξιωματούχος του γερμανικού κοινοβουλίου στο Twitter.

13:38 Δήμαρχος Οδησσού: Σας χρειαζόμαστε για να γίνει η Οδησσός Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco

«Με χαρά απευθύνομαι στο συνέδριο της ΝΔ, του κυβερνώντος κόμματος της Ελλάδας, το οποίο στηρίζει την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου», τόνισε ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Λέονιντ Τρουκάνοφ, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ.

Εξήγησε πως αυτός είναι και ο λόγος που δέχθηκε την πρόσκληση και θέλησε να απευθύνει ένα μήνυμα στους συμπατριώτες του.

13:28 Ουκρανία: Σε ρωσικά χέρια η Ποπάσνα

Τα ουκρανικά στρατεύματα υποχώρησαν από την πόλη Ποπάσνα της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές πως η πόλη πλέον είναι σε ρωσικά χέρια.

Ο ηγέτης των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ, είχε δηλώσει την Κυριακή ότι τα στρατεύματά του είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ποπάσνα, όπως αναφέρει το Reuters.

13:18 Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου προβλέπει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα φτάσουν στα σύνορα με τη Ρωσία

Το Ινστιτούτο για τη Mελέτη του Πολέμου (ISW) προβλέπει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι πιθανόν να φτάσουν μέχρι τα ρωσικά σύνορα τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank, η ουκρανική αντεπίθεση βορειοανατολικά του Χαρκόβου σημειώνει σημαντική πρόοδο.

12:55 Ζελένσκι: Το κακό επέστρεψε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το κακό επέστρεψε στην Ουκρανία εκφωνώντας μια συγκινητική ομιλία με την ευκαιρία της Ημέρας της Νίκης, όταν η Ευρώπη γιορτάζει την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στους Συμμάχους που σηματοδότησε το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

11:56 Ουκρανία: Πάνω από 200 νεκρά παιδιά από την έναρξη του πολέμου

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι εξαιτίας του πολέμου με τη Ρωσία έχουν σκοτωθεί 225 παιδιά και έχουν τραυματιστεί 413. Τόνισε δε, όπως αναφέρει το Reuters, ότι τα νούμερα αναμένεται να είναι υψηλότερα, καθώς δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά από τις περιοχές όπου διεξάγονται εχθροπραξίες και έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους.