FIFA - UEFA: Απέκλεισαν τις ομάδες από τη Ρωσία - Τέλος στις χορηγίες της Gazprom

Τον αποκλεισμό όλων των εθνικών ομάδων και των συλλόγων από όλες τις διοργανώσεις ποδοσφαίρου αποφάσισαν από κοινού UEFA και FIFA. Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν σήμερα από το Προεδρείο του Συμβουλίου της FIFA και την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που είναι αντίστοιχα τα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων και των δύο θεσμών για τέτοια επείγοντα θέματα.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι πλήρως ενωμένο και σε πλήρη αλληλεγγύη με όλους τους ανθρώπους που πλήττονται στην Ουκρανία.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Full statement: ⬇️

Και οι δυο ομοσπονδίες ελπίζουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα βελτιωθεί σημαντικά και γρήγορα, ώστε το ποδόσφαιρο να μπορέσει και πάλι να αποτελέσει φορέα ενότητας και ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα η UEFA αποφάσισε τη λήξη της συνεργασίας με τη Gazprom που ήταν μέχρι σήμερα χορηγός σε διοργανώσεις της όπως το Champions League, το κύπελλο UEFΑ και το Euro.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.



The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.