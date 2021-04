Euro: «Υπερωρίες» σε Λονδίνο και Αγία Πετρούπολη, κανονικά η έδρα στο Μόναχο

Η διοργάνωση του Euro 2020 έχει περάσει ήδη από «40 κύματα», μετά την περσινή αναβολή λόγω κορονοϊού. Αλλά και η φετινή διεξαγωγή έχει «περάσει» ήδη από πολλά γήπεδα. Οι κατά τόπους περιορισμοί για την πανδημία, σε συνδυασμό με την επιθυμία της UEFA για παρουσία κόσμου στις εξέδρες, έχει υποχρεώσει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αναδιαμορφώνει τα πλάνα της για τις έδρες των αγώνων και την Παρασκευή (23/4) ανακοίνωσε νέες αλλαγές.

Η μεγαλύτερη ανησυχία της ομοσπονδίας ήταν το Μόναχο, το οποίο δεν είχε εξασφαλίσει επισήμως τη συναίνεση της γερμανικής κυβέρνησης για άδεια εισόδου οπαδών στις κερκίδες. Η UEFA, όμως, επισημοποίησε τον ορισμό της βαυαρικής πόλης, καθώς δόθηκε η άδεια για παρουσία τουλάχιστον 14.500 θεατών στις εξέδρες της «Allianz Arena». Σε αντίθεση με το Μόναχο, το Δουβλίνο και το Μπιλμπάο δεν κατόρθωσαν να εγγυηθούν το άνοιγμα των θυρών για το κοινό και τέθηκαν εκτός τουρνουά...

