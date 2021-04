Φον ντερ Λάιεν: Eπισπεύδεται η παράδοση 50 εκατ. δόσεων εμβολίων των Pfizer/ΒiοΝtech

Eπισπεύδεται η παράδοση 50 εκατ. δόσεων εμβολίων των Pfizer/ΒιοΝtech, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εταιρεία θα παρέδιδε τα εν λόγω εμβόλια το τέταρτο τρίμηνο, όμως θα παραληφθούν από την ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο (το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο), σημείωσε η φον ντερ Λάιεν. Πρόσθεσε, δε, ότι σήμερα οι εμβολιασμοί στην ΕΕ έφτασαν τα 100.000.000.



Σύμφωνα με το Reuters, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι οι πρώτες παραδόσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν αργότερα μέσα σε αυτό τον μήνα, θα ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό των εμβολίων της Pfizer που θα παραλάβει η ΕΕ σε 250 εκατομμύρια δόσεις το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνομιλία με τις δύο εταιρείες για μια νέα σύμβαση 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων, οι οποίες θα παραδοθούν το 2022 και το 2023. Σύμφωνα με το Reuters h ΕΕ έχει ήδη υπογράψει δύο συμβόλαια με την Pfizer και την BionTech για συνολικά 600 εκατομμύρια δόσεις που θα παραδοθούν φέτος.

