Συμβούλιο της ΕΕ: Επίσημη έγκριση του κανονισμού για το πράσινο πιστοποιητικό

Tο Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επισήμως τον κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID19 της ΕΕ.

Την τελική έγκριση του Πιστοποιητικού από τα κράτη-μέλη χαιρέτισε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς, με μήνυμά του στο Twitter: «Καλωσορίζω την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID19 της ΕΕ. Ανυπομονώ για την τελετή υπογραφής του κανονισμού που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 10.00 (ώρα Βρυξελλών)».

