Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Λιβύη

Τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο ειδικό απεσταλμένο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γιαν Κούμπις, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική διαδικασία, καθώς και στο έργο του ειδικού απεσταλμένου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias had a phone conversation earlier tdy w/ #UNSG Special Envoy for Libya @UNJanKubis . During their discussion, FM Dendias underlined Greece's full support in #Libya 's political process, as well as in Special Envoy's work (1/1)

FM @NikosDendias pointed out, that in this context, Greece has decided to reopen the Greek Embassy in #Tripoli soon.

It was also agreed to have a mtg in in the foreseeable future, in order to discuss all developments concerning #Libya (2/2)