Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για τις εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM @NikosDendias & #Egypt FM S.#Shoukry discussed recent dvpts in the region during telephone conversation held today



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας & ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ S.Shoukry συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία pic.twitter.com/tPvRMoihzs