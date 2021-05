Επικοινωνία Μπορέλ-Μπλίνκεν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σχετικά με το πώς οι δυο πλευρές μπορούν να συμβάλουν από κοινού στον τερματισμό της βίας στο Ισραήλ.

«Ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν σχετικά με το πώς η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν να συμβάλουν από κοινού στον τερματισμό της βίας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και στη μείωση των εντάσεων» αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ στην ανάρτησή του και συμπληρώνει: «Κοιτάζοντας μακριά, χρειαζόμαστε επίσης μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για να σπάσουμε τη δυναμική των συγκρούσεων και να αναβιώσουμε την προοπτική ενός ειρηνικού μέλλοντος για όλους».

Exchanged with @SecBlinken on how EU and US can jointly contribute to end violence in Israel and Palestine and reduce tensions.



Looking beyond, we also need longer term initiatives to break the dynamics of conflict and revive the prospect of a peaceful future for all.