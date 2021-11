Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Εσθονό πρωθυπουργό για τις υβριδικές επιθέσεις

«Η Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλλας και εγώ συζητήσαμε τις προσπάθειες ώστε να τερματιστούν οι υβριδικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κρίση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης αλλά και των αεροπορικών εταιρειών», ανέφερε σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ανάρτησή της στο twitter η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε χαρακτηριστικά:

🇪🇪 PM @kajakallas and I just discussed efforts to stop the hybrid attack.



The @EU_Commission plays a key role in the crisis, including in the outreach to countries of origin and airlines.



United action is critical.



We both agreed that sanctions should be in place now. pic.twitter.com/y3oyrnjRjs