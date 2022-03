Επικοινωνία Δένδια με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη

Με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ αμέσως μετά την έξοδό του από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει και να καλωσορίσει τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να τον καλωσορίσει και να τον ευχαριστήσει θερμά για τις υπηρεσίες του, για τις θυσίες στις οποίες υπέβαλε τον εαυτό του στην προσπάθεια να προστατεύσει την ελληνική ομογένεια. «Θα χαρώ πολύ να τον δω μόλις γυρίσω στην Αθήνα, αλλά του είπα αυτό που είπα και στη Βουλή των Ελλήνων. Ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτόν». Με τον κ. Ανδρουλάκη επικοινώνησε και ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή του με τον ΓΓ. του ΟΗΕ, ο ΥΠΕΞ σχολίασε ότι «είχαμε μία μακρά συνομιλία. Καταρχήν, συζητήσαμε, όπως είναι φυσικό, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, και είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τεράστιες δυσκολίες, τους απίστευτους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην περιοχή αυτή. Τον παρακάλεσα δε, για τις καλές του υπηρεσίες, για τη διασφάλιση κατά το δυνατόν της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων αυτών».

Από κει και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, συνέχισε ο κ. Δένδιας, συζητήσαμε για το Κυπριακό, για τις σχέσεις με την Τουρκία, για τη Λιβύη, και είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τρεις ελληνικές υποψηφιότητες, δηλαδή την υποψηφιότητά μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας, την υποψηφιότητά μας για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2035, αλλά και την υποψηφιότητα που θα ανακοινώσουμε αμέσως μετά από αυτή την επίσκεψη για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2028-30.

Statement following my meeting with the Secretary-General of the United Nations, @antonioguterres: https://t.co/PNdll5jYr1 pic.twitter.com/A6JQdl1XSv