Συνάντηση Μενδώνη - Τσούνη: Επιβεβαίωση στενής και δημιουργικής σχέσης των δύο χωρών και στον πολιτισμό

Συνάντηση είχαν σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης, κατά την οποία «επιβεβαιώθηκε η στενή και δημιουργική σχέση, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σε όλους τους τομείς, όπως και στον Πολιτισμό».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν η εξειδίκευση του σχεδίου δράσης για τον Πολιτισμό, εν όψει του 4ου κύκλου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε το διεθνές σεμινάριο, που οργανώνεται στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο, από το ΥΠΠΟΑ και την Αμερικανική Πρεσβεία, με άξονες τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά -υλική και άυλη- και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει το πρότυπο για ανάλογα διεθνή γεγονότα, με δεδομένες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα μας, και στους δύο τομείς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών στις ΗΠΑ, συζητήθηκαν οι προτάσεις για την διοργάνωση των αρχαιολογικών εκθέσεων, που ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέρος του σχεδίου δράσης αποτελεί η ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας, με τη υποστήριξη Αμερικανών ειδικών της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η Υπουργός ενημέρωσε τον Πρέσβη για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του κινηματογραφικού προϊόντος τις οποίες ανέλαβε το ΥΠΠΟΑ, μέσω των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Υπουργός και ο Πρέσβης συμφώνησαν να έχουν τακτικές συναντήσεις, συνεχίζοντας την ήδη εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, στον τομέα του Πολιτισμού.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης με ανάρτηση του στο Twitter δήλωσε την χαρά του που συνάντησε την Υπουργό μιας χώρας «στην οποία ο πολιτισμός και η ιστορία είναι τα πάντα»

In the place where culture and history are everything, so pleased to meet @CultureGR Minister Mendoni on 🇺🇸🇬🇷 cultural cooperation and the people-to-people ties that are the heart of the U.S.-Greece friendship. We’re grateful for the excellent chance to accomplish more together! pic.twitter.com/X2glXM8TQl