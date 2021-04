Ενα τρόπαιο ή οι αναπόφευκτες πωλήσεις θα φέρουν χρήμα στην Αρσεναλ

Οι λέξεις «Αρσεναλ» και «Champions League» χωρούσαν στην ίδια πρόταση για 19 διαδοχικά χρόνια. Οι Λονδρέζοι κατέχουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σερί συμμετοχών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, με συνεχή παρουσία από το 1998 ως το 2017. Η απουσία, έκτοτε, έχει όμως «πληγώσει» ελαφρώς το γόητρο και ανεπανόρθωτα τα ταμεία του συλλόγου. Η επιστροφή στους ομίλους απαιτεί είτε κατάκτηση του φετινού Europa League είτε μεγάλη σπατάλη το ερχόμενο καλοκαίρι. Η «ίδια πρόταση» επιτάσσει πια «εξισώσεις»...

Τον περασμένο μήνα, ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, θέλησε να γίνει ξεκάθαρος: «Το ποσό για μετεγγραφές μπορεί να μην έχει προηγούμενο». Ωστόσο, ενδεχομένως και ο ίδιος να μην το πιστεύει. Τουλάχιστον για την ώρα. Ο Ισπανός κόουτς, σε μιάμιση σεζόν στο «Emirates» έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο, όμως δεν έχει κατορθώσει να επαναφέρει την Αρσεναλ στη «χρυσή» τετράδα της Premier League, που οδηγεί στο Champions League.

Οι Λονδρέζοι είναι στη 10η θέση του αγγλικού πρωταθλήματος και με οκτώ ματς να απομένουν, απέχουν δέκα βαθμούς από την 4η Γουέστ Χαμ και εννέα από την 5η Τσέλσι, για μία θέση στο Europa League. Η 7η θέση οδηγεί μεν στο νέο Europa Conference League, αλλά η «ταπεινή» τρίτη διοργάνωση μόνο ως ανταγωνιστική και προσοδοφόρα δεν λογίζεται. Αν η Αρσεναλ κατακτήσει το φετινό Europa και εξασφαλίσει έτσι θέση στο Champions League, ο κουμπαράς θα ανοίξει. Αν όχι, θα χρειαστεί ο Αρτέτα να αποχωριστεί αγαπημένους παίκτες, για τις μετεγγραφές που ίσως φέρουν και πάλι την αγγλική ομάδα στην ελίτ.

Η πανδημία κόστισε πέρσι στην Αρσεναλ απώλειες 55 εκατομμυρίων ευρώ, που στην τρέχουσα σεζόν ίσως ανέλθουν στα 170 εκατομμύρια... Τα χρήματα που έχει χάσει μένοντας εκτός Champions League από το 2017 είναι περίπου 183 εκατ., κάτι που υποχρέωσε τη διοίκηση να λάβει βραχυπρόθεσμο κρατικό δάνειο 140 εκατ. το οποίο έχει οριστεί να αποπληρωθεί το καλοκαίρι, με ευχέρεια παράτασης ενός έτους. Τα «βαριά» συμβόλαια των Ομπαμεγιάνγκ (345.000 την εβδομάδα) και Ουίλιαν (233.000) και οι υπογραφές των Πάρτεϊ (52 εκατ.) και Γκάμπριελ (26 εκατ.), δεν διευκόλυναν τα οικονομικά...

Ο Αμερικανός μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του συλλόγου, Σταν Κρένκε, δεν έχει αποφασίσει αν έχει διάθεση για σπατάλες και αν ο Μικέλ Αρτέτα θέλει προσθήκες, θα πρέπει να δεχθεί και παραχωρήσεις. Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως πολλές ομάδες έχουν «βάλει στο μάτι» τον 19χρονο Μπουκάγιο Σακά, τον οποίο ο Ισπανός προπονητής θέλει στο πλάι των Σμιθ – Ρόου, Τίερνι, Πάρτεϊ, Γκάμπριελ και Μαρτινέλι, αλλά... Δεν αποκλείεται ο Σακά να μπει στη λίστα αποχωρήσεων, μαζί με τους Γκεντούζι, Κολάσινατς, Τορέιρα και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Οι Λονδρέζοι ενδεχομένως να μειώσουν κόστη αν δεν προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Λακαζέτ. Ή αν αποφασίσουν να παραχωρήσουν τον Εκτορ Μπεγερίν, για τον οποίο γίνεται «θόρυβος» στην Ευρώπη, αφού και ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να αναζητά μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ισως αποχωρήσει κι ένας εκ των Τσέιμπερς ή Χόλιντινγκ, καθώς ο Τζάκα έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια. Η επιθυμία του Αρτέτα για παραμονή του δανεικού Μάρτιν Οντεγκααρντ, θα χρειαστεί ένα ποσό 40 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

A source has told ,@DailyGoonerPod that Hector #Bellerin is fielding interest from a host of European clubs such as #Barcelona, #PSG, #Juventus & #Bayern, none of which have firmed up interest as of yet with an offer.. more to follow #Arsenal #GoonerFamily #AFC pic.twitter.com/FPb1PhSS9P