Εμβόλια και για ηλικίες 12-15 ετών - Αίτημα της Pfizer στον EMA

Πιο κοντά έρχεται ο εμβολιασμός και για τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών μετά και το αίτημα της Pfizer στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου της για τις ηλικίες αυτές. Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο το οποίο απασχολεί τις αρχές και κυβερνήσεις όλων των χωρών και στο οποίο είχε πρόσφατα αναφερθεί η Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου, λέγοντας πως μέχρι το φθινόπωρο πιθανώς να έχουμε κι εμείς εγκρίνει το εν λόγω εμβόλιο για παιδιά 12-15 ετών.

Σε κάθε περίπτωση οι κλινικές μελέτες και των φαρμάκων και των εμβολίων στα παιδιά κάτω των 18 ετών, έπονται των ενηλίκων, ωστόσο οι έρευνες γύρω από το θέμα αυτό προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Στη λογική αυτή η Pfizer υπέβαλε αίτημα στον EMA για επέκταση της χρήσης του εμβολίου και σε εφήβους 12 έως 15 ετών, όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός διευθυντής της φαρμακοβιομηχανίας Άλμπερτ Μπουρλά με ανάρτησή του στο Twitter.

Μέχρι στιγμής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει παράσχει έγκριση για εμβολιασμό των ατόμων από 16 ετών και πάνω με το σκεύασμα των Pfizer και BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μοιραζόμαστε την πιεστική ανάγκη για να επεκτείνουμε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για να συμπεριλάβουμε και νεότερους πολίτες. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτηση στον ΕΜΑ για την επέκταση της άδειας για τους εφήβους των ηλικιών 12 έως 15 ετών» ανέφερε ο Αλ. Μπουρλά.

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.