ΕΜΑ: Άδεια για χρήση 6 δόσεων εμβολίου από κάθε φιαλίδιο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνιστά την χρησιμοποίηση μίας επιπλέον δόσης ανά φιαλίδιο του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19, περνώντας από τις πέντε στις έξι δόσεις ανά φιαλίδιο, πράγμα που σημαίνει αύξηση κατά 20% των δυνατοτήτων εμβολιασμού.

«Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA συνιστά την επικαιροποίηση των πληροφοριών για το προϊόν Comirnaty για να διευκρινίσει ότι κάθε φιαλίδιο περιέχει 6 δόσεις του εμβολίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Both #COVID19vaccines authorised in the 🇪🇺 are given as 2 injections, usually into the muscle of the upper arm:

➡️Comirnaty (BioNTech/Pfizer) is given at least 21 days apart

➡️Moderna COVID-19 vaccine is given 28 days apart#EMAPublicMeeting2