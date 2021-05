Εκτόξευση ρουκετών από το έδαφος του Λιβάνου - Πυροβολισμοί εναντίον Ισραηλινών στο Λοντ

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου εναντίον Ισραηλινών στην πόλη Λοντ, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο νωρίτερα, τρεις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον γειτονικό Λίβανο με στόχο την ισραηλινή επικράτεια κατέληξαν στη θάλασσα, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές, τη στιγμή που το Ισραήλ κινητοποιεί δυνάμεις εφέδρων και αρμάτων μάχης, οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

WATCH as a Hamas rocket aimed at Israel misfires and falls back into Gaza.



But this isn't the 1st time—Hamas misfired 350 rockets in the last 3 days.



These rockets result in the deaths of innocent Gazan civilians.



It's time for the world to hold Hamas accountable. pic.twitter.com/vmhmXTZrl6