Εσθονός Ευρωβουλευτής: Εισβολή 10 ημερών αντέχει η Ρωσία - Περίπου 15 δισ. το ημερήσιο κόστος

Κοστοβόρα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όπως αναφέρει ο Εσθονός Ευρωβουλευτής και πρώην αρχηγός των εσθονικών ενόπλων δυνάμεων, Ρίχο Τέρας, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την παύση του πολέμου από πλευράς Ρωσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο ίδιος αναφέρει ότι εάν το Κίεβο συγκρατήσει τους Ρώσους για 10 μέρες, τότε ο Πούτιν θα αναγκαστεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα, επικαλούμενος πηγές ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Τέρας ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος κοστίζει στη Ρωσία περίπου 15 δισεκατομμύρια λίρες την ημέρα, ενώ οι διαθέσιμοι πύραυλοι (οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούνται με φειδώ) αρκούν για τρεις έως τέσσερις ημέρες το πολύ.

Μάλιστα με μία σειρά αναρτήσεων στο twitter επιμένει στη θέση του ότι η Ρωσία δεν είναι προετοιμασμένη για έναν πόλεμο διαρκείας.

«Μοιάζει αυτό με μια δύναμη που είναι έτοιμη να πολεμήσει μια εκτεταμένη σύγκρουση; Δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν κίνητρο, δεν ξέρουν καν πού πρέπει να πάνε! Μια σουρεαλιστική ανταλλαγή για να είμαι ειλικρινής, αλλά δείχνει πόσο απροετοίμαστα ήταν αυτά τα πρώτα κύματα ρωσικής εισβολής.»

1/2 Does this look like a force that is prepared to fight an extended conflict? They have no fuel, no motivation, they do not even know where they are supposed to go! A surreal exchange to be honest, but it shows how unprepared these first waves of Russian invasion have been. https://t.co/E2FyMqd7LD — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

«Πληροφορίες από έναν Ουκρανό αξιωματικό για μια συνάντηση στη φωλιά του Πούτιν στα Ουράλια. Οι ολιγάρχες συγκεντρώθηκαν εκεί για να μην φύγει κανείς. Ο Πούτιν είναι έξαλλος, νόμιζε ότι όλος ο πόλεμος θα ήταν εύκολος και όλα θα γίνονταν σε 1-4 μέρες.»

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9 — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

«Οι Ρώσοι είναι σοκαρισμένοι από τη σφοδρή αντίσταση που συνάντησαν. Οι Ουκρανοί πρέπει να αποφύγουν τον πανικό! Η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει δυνατή και πρέπει να παρέχουμε βοήθεια!», τόνισε.

5/7 Alpha Spec Ops have been near Kyiv since the 18th February. The goal was to take Kyiv and instal a puppet regime. They are preparing provocations against innocent civilians – women and children – to sow panic. This is their trump card. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας MI6 είπε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα αποδειχτεί «μη νικητής» επειδή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επιτύχει ποτέ πολιτική νίκη επί του λαού της χώρας.