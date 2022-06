ΕΕ: Στο ουκρανικό κοινοβούλιο θα μιλήσει αύριο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο ουκρανικό κοινοβούλιο θα μιλήσει αύριο, Παρασκευή 1η Ιουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ.

«Σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσκλήθηκε να απευθυνθεί στο ουκρανικό κοινοβούλιο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μαμέρ.

🔈 Following the EUCO decision granting Ukraine candidate status, President @vonderleyen has been invited to address the 🇺🇦 @ua_parliament.



Her speech will be broadcast live on EbS @EC_AVService at 8.30am CET tomorrow, 1 July.