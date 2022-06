ΕΕ: Οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για τα πυρηνικά τελείωσαν χωρίς πρόοδο

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για να αρθεί το αδιέξοδο και να αναβιώσει η συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις μεγάλες δυνάμεις, τελείωσαν χωρίς να σημειωθεί η πρόοδος "που η ομάδα της ΕΕ ήλπιζε ως συντονίστρια", δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος της ΕΕ Ενρίκε Μόρα με μήνυμά του στο Twitter.

"Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη επιτακτική ανάγκη για να επανέλθει σε τροχιά μια βασική συμφωνία για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και την περιφερειακή σταθερότητα", δήλωσε ο Μόρα.

Two intense days of proximity talks in Doha on #JCPOA. Unfortunately, not yet the progress the EU team as coordinator had hoped-for. We will keep working with even greater urgency to bring back on track a key deal for non-proliferation and regional stability @JosepBorrellF pic.twitter.com/eA1Wluif01