ΕΕ: Κατηγορεί τη Ρωσία ότι διέπραξε θηριωδίες στην Μπούχα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε σήμερα τα ρωσικά στρατεύματα ότι διέπραξαν θηριωδίες στην περιοχή Μπούχα του Κιέβου, αφού ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι 300 κάτοικοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κατοχής της από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Σοκαρισμένος από τα νέα για φρικαλεότητες που διαπράττουν οι ρωσικές δυνάμεις. Η ΕΕ βοηθά την Ουκρανία στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων πολέμου», ανέφερε παράλληλα στο Twitter ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να διεκπεραιωθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. «Περαιτέρω κυρώσεις και υποστήριξη της ΕΕ βρίσκονται στο δρόμο τους», πρόσθεσε.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!