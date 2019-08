Δορυφορική απεικόνιση της πυρκαγιάς στην Εύβοια

Δορυφορικές απεικονίσεις από τις πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Ελαφόνησο έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μέσω του δορυφόρου Sentinel-3.

Greece has been facing multipe #wildfires in #Elafonisos, #Evia and other areas around #Athens. These Sentinel-3 captures from 11/08 & 13/08 show smoke from these various fires. Our Emergency Management Service (@CopernicusEMS) was activated for the fire in Evia. pic.twitter.com/SYtHUu6gTc