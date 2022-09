ΗΠΑ: Δημοψήφισμα για τον Τραμπ οι ενδιάμεσες εκλογές;

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ παραδοσιακά αποτελούν εκλογές ήττας για το κυβερνών κόμμα. Δεδομένου ότι πραγματοποιούνται στη μέση της θητείας αποτελούν ένα μέσο διαμαρτυρίας από τους ψηφοφόρους για όσα δεν έγιναν ή για όσα έγιναν λάθος στα δύο χρόνια της θητείας κάθε προέδρου.

Ωστόσο, το διακύβευμα στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου είναι ίσως από τα πιο σοβαρά των τελευταίων δεκαετιών, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα μπορεί να «φουλάρει με καύσιμο» την κούρσα επαναφοράς του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θέλει να είναι και πάλι υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο το 2024. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ως εκ τούτου, επιχειρεί να τις μετατρέψει σ’ ένα δημοψήφισμα για τον Τραμπ και τις εξτρεμιστικές πολιτικές του, ελπίζοντας ότι έτσι θα αποτρέψει να πέσει τα χέρια των Ρεπουμπλικάνων το Κογκρέσο, η νομοθετική ατμομηχανή της χώρας.

We must stop extreme Republicans at the ballot box this November.



We’re just 60 days away from the midterms, so don’t wait: confirm your registration status and make your plan to vote today. https://t.co/ZKn8fJEh9z