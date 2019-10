Διεθνείς αντιδράσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία

Η επίσημη ανακοίνωση δια στόματος Ερντογάν ότι ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στη Συρία έχει στρέψει την προσοχή του διεθνούς παράγοντα στα σύνορα των δύο χωρών, αφού η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στο βόρειο τμήμα της Συρίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα, μετέφερε μέσω twitter την αντίδραση του Ζ. Κ. Γιούνκερ: «Η Τουρκία έχει ανησυχίες για την ασφάλεια στα σύνορα με τη Συρία και εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Παρ’ όλα αυτά, καλώ την Τουρκία, όπως και τους υπόλοιπους παράγοντες, να δράσουν με σύνεση. Μία επέμβαση θα επιδεινώσει τον πόνο των πολιτών. Αν το σχέδιο είναι να υπάρξει ζώνη ασφαλείας, μην περιμένει κανείς την ΕΕ να συμμετέχει σε αυτό οικονομικά».

“Turkey has security concerns at its border with Syria, that we must understand. However, I call on Turkey, as well as other actors, to act with restraint. An incursion will exacerbate civilian suffering, which is already beyond what words can describe.” — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 9, 2019

“If the plan involves the creation of a so-called safe zone, don’t expect the EU to pay for any of it. A sustainable solution to the Syrian conflict can only be reached through a genuine political transition.” — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 9, 2019

Η Ρωσία δεν προτίθεται να εμπλακεί στην διένεξη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Άγκυρας στο βόρειο τμήμα της Συρίας, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Τζαμπάροφ. Ωστόσο, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, εάν η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, τότε θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της διπλωματίας μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε πως ελπίζει η επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία να είναι μετρημένη και αναλογική.

Το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον πρόεδρο της Τουρκίας να πληρώσει «πολύ ακριβά» την επίθεσή του στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και θα ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος, ενώ ζήτησε από την Τουρκία να τερματίσει την επιχείρηση.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αμελί ντε Μοντσαλίν τόνισε πως η Γαλλία και η Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία καταλήγουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν για την καταδίκη της επίθεσης.

«Η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να πλήξει αμάχους», υπογράμμισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γέπε Κόφοντ εξέφρασε σε tweet του «την έντονη ανησυχία του για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους».

H υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Ανν Λίντε κάλεσε την Τουρκία να απεμπλακεί από τη στρατιωτική κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία, τονίζοντας ότι ένας αυξημένος κίνδυνος συγκρούσεων θα δυσχέραινε την κατάσταση για όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανθρώπων που ζουν σε στρατόπεδα.

Sweden's foreign minister calls upon Turkey to deescalate the military situation northeastern Syria today. Says an increased risk for conflict there would make life difficult for all parties including civilians, aid organizations and people living in camps. https://t.co/1Zq5O7fGxm — Radio Sweden (@radiosweden) October 9, 2019

Η τουρκική επιχείρηση στη Συρία θα περιπλέξει την κατάσταση, θα επιτείνει την κρίση και θα οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων, δήλωσε βοηθός του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου.