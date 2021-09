Διάστημα: Άγνωστο αντικείμενο προσέκρουσε στον πλανήτη Δία

Στις 13 Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκε η σύγκρουση ενός τεράστιου αντικειμένου με τον πλανήτη Δία. Την σύγκρουση αυτή κατέγραψαν δύο αστρονόμοι σε Γερμανία και Βραζιλία. Το φαινόμενο απασχόλησε τους επιστήμονες καθώς η λάμψη από την εν λόγω πρόσκρουση ήταν τόσο έντονη, που όμοιά της δεν έχει παρατηρηθεί σε αντίστοιχες συγκρούσεις στο παρελθόν.

Το βαρυτικό πεδίο του Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, είναι ο «συνήθης ύποπτος» για τέτοιου είδους συγκρούσεις, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που παγιδεύει στο πεδίο του και μετεωρίτες.

Light on at Jupiter! Anyone home? This bright impact flash was spotted yesterday on the giant planet by astronomer José Luis Pereira.



Not a lot of info on the impacting object yet but its likely to be large and/or fast!



Thanks Jupiter for taking the hit☄️#PlanetaryDefence pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ