Γιαΐρ Νετανιάχου: Διαπράξατε γενοκτονία σε Έλληνες χριστιανούς και Αρμένιους

Για γενοκτονία κατά των Ελλήνων χριστιανών και των Αρμενίων κατηγόρησε την Τουρκία με αναρτήσεις του στο twitter ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Γιαΐρ, απαντώντας σε σχόλια που δέχεται από «τουρκικά bots», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.



«Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ - μάθημα γρήγορης ιστορίας. Δεν είστε αυτόχθονες στην Ανατολία, ήρθατε από την Κεντρική Ασία και κάνατε γενοκτονία στον τοπικό ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό. Η Ιστανμπούλ είναι στην πραγματικότητα Κωνσταντινούπολη και την καταλάβατε παράνομα. Κάνατε επίσης γενοκτονία κατά των Αρμενίων. Αυτήν τη στιγμή κατέχετε παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία και το Κουρδιστάν. Η χώρα σας διευθύνεται από έναν δικτάτορα που θέλει να καταλάβει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο όπως στις μέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», έγραψε ο γιος του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Επανερχόμενος λίγο αργότερα με νεότερο μήνυμα, ανήρτησε γράφημα με την εξέλιξη του Ισλάμ στην Τουρκία από τον 13ο μ.Χ. αι. μέχρι το 2010, το οποίο συνοδεύει με τη φράση «Η Τουρκία ιδρύθηκε επί μιας γενοκτονίας Ελλήνων χριστιανών».



Turkey is founded upon a genocide of Greek Christians! pic.twitter.com/Iul6ayQqnQ