Διαμαρτυρία του τουρκικού ΥΠΕΞ για κλείσιμο μειονοτικών σχολείων στη Δυτική Θράκη

Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει άλλα 4 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη, με πρόσχημα τα μέτρα λιτότητας και τον ανεπαρκή αριθμό μαθητών, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβης Τανζού Μπιλγκί.

Με την τελευταία αυτή απόφαση, επισημαίνει ο ίδιος, έκλεισαν περισσότερα από τα μισά μειονοτικά δημοτικά σχολεία. Έτσι, η πολιτική της Ελλάδας να κλείνει τα δημοτικά σχολεία που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη μέσω «προσωρινής αναστολής» έχει αποδειχθεί συστηματική.

Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, συνεχίζει ο Τανζού Μπιλγκί, οι προαναφερθείσες αποφάσεις που παραβιάζουν το δικαίωμα της Μουσουλμανικής Μειονότητας να ιδρύει, να διαχειρίζεται και να επιθεωρεί τα δικά της σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάνης, αποτελούν ενδείξεις της μεροληπτικής και καταπιεστικής πολιτικής που ακολουθείται.

Καλούμε την Ελλάδα να βάλει τέλος στις μεροληπτικές πολιτικές της προς τα μειονοτικά σχολεία, που επαναλαμβάνονται κάθε σχολική χρονιά.

My Statement in Response to a Question Regarding the Closing of Four More Primary Schools Belonging to the Turkish Muslim Minority in Western Thrace by Greece (2022-2023 School Year) 👇🏻 https://t.co/wNkvL3qqV6