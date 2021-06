Βρετανία: Διαδήλωση στο Λονδίνο κατά των μέτρων για την Covid-19

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, διαμαρτυρόμενοι για τους περιορισμούς για την αναχαίτιση της Covid-19, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε για τον Ιούλιο την άρση των τελευταίων μέτρων, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Συγκεκριμένα κρατώντας πλακάτ με τη λέξη «ελευθερία» και υπό τους ήχους ταμπούρλων και μουσικής, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, από το Χάιντ Παρκ μέχρι το κοινοβούλιο.

«Είμαι εδώ επειδή πιστεύω ότι η καραντίνα μας στοίχισε την ελευθερία και τα δικαιώματά μας», είπε ο Ίαν Μακόσλαντ, ο οποίος ταξίδεψε από το Ντέβον, στη νότια Αγγλία, μόνο για τον σκοπό αυτόν. «Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με την κυβέρνηση, όπως όλοι εδώ», πρόσθεσε.

Φωνάζοντας «ντροπή σας!» οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν μπαλάκια του τένις στα παράθυρα της επίσημης κατοικίας του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς και στο Κοινοβούλιο.

