Δένδιας: Η ελληνική σημαία κυματίζει και πάλι στην πρεσβεία στο Κίεβο

Βίντεο με την ελληνική σημαία να κυματίζει και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο ανήρτησε στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Η Ελληνική σημαία κυματίζει και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο - The Greek flag is raised again over the building of the Greek Embassy in Kyiv.» έγραψε ο Δένδιας.

Η Ελληνική σημαία 🇬🇷 κυματίζει και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο - The Greek flag 🇬🇷 is raised again over the building of the Greek Embassy in Kyiv. pic.twitter.com/MRLenJM8c5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 10, 2022

Η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο, τα στελέχη της οποίας είχαν αποχωρήσει από την πόλη για λόγους ασφαλείας λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λειτουργεί εκ νέου στην πόλη με το απαραίτητο προσωπικό, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, ανέλαβε ως επιτετραμμένος.

Η πρεσβεία, μαζί με το γενικό προξενείο στην Οδησσό, το οποίο λειτουργεί κανονικά, θα συνεχίσουν να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες, καθώς και στους Ομογενείς στην Ουκρανία.

Επισημαίνεται ότι οι συμβουλές προς τους Έλληνες πολίτες που περιέχονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών στις 14 και στις 22 Φεβρουαρίου εξακολουθούν να ισχύουν, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.