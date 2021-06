Χωρίς γκολ η βρετανική «μάχη» στο «Ουέμπλεϊ»...

AP PHOTO

Το γειτονικό ντέρμπι Αγγλίας – Σκωτίας για τον 4ο όμιλο του Euro 2020, το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο «Ουέμπλεϊ», είχε κατά το κοινώς λεγόμενο μία «άγρια ομορφιά». Εκείνο που έμεινε πάντως μετά το φινάλε ήταν κυρίως η συνηθισμένη καλοκαιρινή βροχή του Λονδίνου, αφού οι δύο βρετανικές ομάδες έμειναν στο 0-0. Ωστόσο, μάλλον και οι δύο αντίπαλοι έδειξαν να φεύγουν από το χορτάρι ικανοποιημένοι. Οι γηπεδούχοι έμειναν στην κορυφή του ομίλου και μπορούν να τερματίσουν και πρώτοι στον 4ο όμιλο με νίκη επί της Τσεχίας. Οι Σκωτσέζοι, από την άλλη, με τον πρώτο βαθμό τους, διατήρησαν ελπίδες πρόκρισης ενόψει του αγώνα με την ισόβαθμη Κροατία, στην τελευταία αγωνιστική.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με την Σκοτία να έχει καταφέρει να αποδώσει ανασταλτικά και να περιορίζει την κινητικότητα των Αγγλων και κυρίως του Χάρι Κέιν, που είχε μόλις δέκα επαφές (τις λιγότερες από κάθε άλλον παίκτη) ως την ανάπαυλα. Οι δύο αντίπαλοι είχαν ως το 45΄ από μία καλή ευκαιρία. Στο 11΄, από στημένη φάση και εκτέλεση κόρνερ, ο Στόουνς «άγγιξε» το 1-0 για τα «λιοντάρια», όμως η κεφαλιά του βρήκε το δοκάρι.

All square at Wembley between England & Scotland.



Who'll win the second half? 🤷‍♂️#EURO2020 | #ENG | #SCO — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

Διπλή καλή στιγμή για τους Σκωτσέζους στο 30΄, όταν ο Πίκφορντ έδιωξε το σουτ του Ο’ Ντόνελ και στο «ριμπάουντ» ο Ανταμς αστόχησε με το κεφάλι. Η Αγγλία μπήκε λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, με τρία άστοχα σουτ των Μάουντ, Φόντεν και Τζέιμς από το 48΄ ως το 55΄. Η Σκοτία, πάντως, κατόρθωσε να πιέσει σωστά και να φτάσει κάποιες φορές ως την αγγλική περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει, με τις δύο ομάδες να μένουν στο τελικό 0-0.

🧤 Strong hand from Pickford to deny O'Donnell! #EURO2020 pic.twitter.com/c4fdkcl8wW — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

ΑΓΓΛΙΑ (4-2-3-1): Πίκφορντ – Σο, Μινγκς, Στόουνς, Τζέιμς – Φίλιπς, Ράις – Στέρλινγκ, Μάουντ, Φόντεν (63΄ Γκρίλις) – Κέιν (74΄ Ράσφορντ).

ΣΚΩΤΙΑ (3-5-2): Μάρσαλ – Τίρνεϊ, Χάνλεϊ, ΜακΤόμινεϊ – Ρόμπερτσον, ΜακΓκρέγκορ, Γκίλμουρ (76΄ Αρμστρονγκ) ΜακΓκιν, Ο’ Ντόνελ – Ανταμς (86΄ Νίσμπετ), Ντάικς.

Στο άλλο ματς του 4ου γκρουπ, Τσεχία και Κροατία έμειναν στο 1-1, με την πρώτη να κάνει βήμα πρόκρισης και τη φιναλίστ του Μουντιάλ του 2018 να θέλει νίκη στο φινάλε του ομίλου με τη Σκοτία, ώστε είτε να ψάξει τη δεύτερη θέση στις ισοβαθμίες είτε να διεκδικήσει μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες θέσεις. Οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ στο 37΄ με πέναλτι του Πάτρικ Σικ που έφτασε τα τρία γκολ στο τουρνουά και οι Κροάτες ισοφάρισαν με καταπληκτικό σουτ του Πέρισιτς στο 47΄.

Croatia & Czech Republic share the points after Ivan Perišić's second-half leveller.



Who will qualify? 🤔#EURO2020 | #CRO | #CZE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου (σε 2αγ.): Τσεχία 4β., Αγγλία 4, Κροατία 1, Σκωτία 1.

Η 3η αγωνιστική του γκρουπ (22/6, 22:00): Κροατία – Σκωτία, Τσεχία – Αγγλία.

Για τον 5ο όμιλο, στο πρώτο ματς της ημέρας, η Σουηδία έδωσε συνέχεια στην ισοπαλία της πρεμιέρας με την Ισπανία και νικώντας με 1-0 τη Σλοβακία, έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στους «16». Οι Σκανδιναβοί προσπέρασαν τους αντιπάλους τους στη βαθμολογία χάρη σε ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Φόρσμπεργκ στο 77΄, το οποίο επιβεβαίωσε την ανωτερότητα τους στο δεύτερο ημίχρονο. Για το ίδιο γκρουπ θα παίξουν το Σάββατο Ισπανία – Πολωνία.

⏰ RESULT ⏰



🇸🇪 Emil Forsberg's penalty kick is enough to claim the win against Slovakia 🤩#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου: Σουηδία 4β. (2αγ.), Σλοβακία 3 (2αγ.), Ισπανία 1 (1αγ.), Πολωνία 0 (1αγ.).

Η 3η αγωνιστική του γκρουπ (23/6, 19:00): Σλοβακία – Ισπανία, Σουηδία – Πολωνία.