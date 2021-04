Το δίλημμα «τρόπαια ή αφοσίωση;» στριφογυρίζει στο μυαλό του Χάρι Κέιν...

Το πρώτο βλέμμα του Χάρι Κέιν όταν κοιτάζει τον καθρέφτη του είναι η αντανάκλασή του – μόνο – με τη φανέλα της Τότεναμ. Η αφοσίωσή του, άλλωστε, από το 2004 όταν και βρέθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ούτε, μετά το 2009 και την «προαγωγή» του στην πρώτη ομάδα, τις περιόδους που παραχωρήθηκε δανεικός σε Λέιτον Οριεντ, Μίλγουολ, Νόριτς ή Λέστερ. Οταν, ωστόσο, «κοιτάζει» την άδεια τροπαιοθήκη του, φαίνεται πως στο μυαλό του «γεννιέται» μία απορία...

Αυτό, τουλάχιστον, αποκαλύπτει η ιστοσελίδα The Athletic, η οποία ανέφερε πως αν οι Λονδρέζοι αποτύχουν και φέτος να μείνουν εκτός του Champions League, ο αρχηγός τους θα απαιτήσει μετεγγραφή! Πηγές τονίζουν πως ο Κέιν, στο αποκορύφωμα της καριέρας του και στα 28 χρόνια του, δεν επιθυμεί διακαώς να αποχωρήσει, όμως αυτό που θέλει είναι η προοπτική διεκδίκησης τροπαίων, καθώς δεν έχει κατακτήσει ακόμη κανένα τίτλο στην καριέρα του.

