Περιοδεία του Ραϊόλα στην Ευρώπη για τη νέα ομάδα του Χάαλαντ

Θα αρκούσε απλώς να «κουνήσει το δαχτυλάκι» του και οι παράγοντες από θα έκαναν ουρά έξω από το γήπεδο και τα γραφεία της Ντόρτμουντ. Ο Ερλινγκ Χάαλαντ, όμως, και κυρίως ο πατέρας του και ο «σεσημασμένος» ατζέντης του, δεν έχουν όρεξη ούτε να περιμένουν ούτε να τηρήσουν παθητική στάση. Ο παλαίμαχος παίκτης της Λιντς, Αλφ Ινγκε Χάαλαντ και ο διάσημος εκπρόσωπος παικτών, Μίνο Ραϊόλα, άρχισαν ένα... tour στην Ευρώπη, για να επιλέξουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 20χρονου στράικερ.

Για τον νεαρό Νορβηγό, ο οποίος έχει σκοράρει 48 γκολ στα πρώτα 48 παιχνίδια στη Μπουντεσλίγκα, σημασία έχει προφανώς το «ποδοσφαιρικό ταξίδι» του. Για τον πατέρα και τον ατζέντη του, ωστόσο, μετρά και ο (νέος) προορισμός. Ο Αλφ Ινγκε Χάαλαντ και ο Ραϊόλα βρέθηκαν την Πέμπτη (1/4) στην Ισπανία και μετά το πέρασμα από τη Βαρκελώνη, για συζητήσεις με τη Μπαρτσελόνα, έφτασαν στη Μαδρίτη για να μιλήσουν και με τη διοίκηση της Ρεάλ.

Confirmed. Mino Raiola is in Madrid *right now* after leaving Barcelona on a private flight. There is also the Haaland’s father with him.



After meeting with Barcelona president Laporta, Raiola will talk today also with Real Madrid about Haaland deal. ⚪️ #Haaland #RealMadrid