Χάρτης ECDC: Στο πορτοκαλί το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας

Με πορτοκαλί χρώμα απεικονίζεται το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας στον νεότερο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο οποίος δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Στον δείκτη, που περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα, θετικότητα και ρυθμό τεστ, με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Updated🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fIRdtRje4A