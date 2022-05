Βρετανικό ΥΠΑΜ: Υπό πίεση οι Ρώσοι, ανασυντάσσονται με στόχο το Ντονμπάς

Μόλις η Ρωσία εξασφαλίσει τη Μαριούπολη, πιθανότατα θα αναδιατάξει τις δυνάμεις εκεί στοχεύοντας το Ντονμπάς, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στην τελευταία του ενημέρωση, προσθέτοντας ότι λόγω της πίεσης που δέχονται οι Ρώσοι διοικητές, πιθανότατα θα το κάνουν «χωρίς επαρκή προετοιμασία». .



Η σθεναρή ουκρανική αντίσταση στη Μαριούπολη από την έναρξη του πολέμου σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή πρέπει να ανασυνταχθούν προτού μπορέσουν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά και αυτή μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αν γίνει διεξοδικά, σύμφωνα με τους Βρετανούς.



Οι Ρώσοι διοικητές, ωστόσο, βρίσκονται υπό πίεση για να επιτύχουν αποτελέσματα και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πιθανότατα θα ανακατανείμει τις δυνάμεις της γρήγορα χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης φθοράς.



Το Υπουργείο είπε ότι έως και 1.700 Ουκρανοί μαχητές στο εργοστάσιο χάλυβα Aζοφστάλ της Μαριούπολης είχαν παραδοθεί τις τελευταίες ημέρες, με έναν άγνωστο αριθμό να βρίσκεται ακόμη μέσα.

