Βρετανικό ΥΠΑΜ: Απέτυχαν οι Ρώσοι να προωθηθούν στην ανατολική Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να διέλθουν από τον ποταμό Ντονέτς στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας και να σημειώσουν πρόοδο, παρά τη συγκέντρωση δυνάμεων σε αυτήν την περιοχή, αναφέρει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για πιέσεις που δέχονται οι Ρώσοι διοικητές να πετύχουν αποτελέσματα.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν επιτυχώς την απόπειρα των Ρώσων να διασχίσουν ποτάμι στο Ντονμπάς, τον ποταμό Σιβέρσκι Ντονέτς δυτικά του Σεβεροντονιέτσκ και δημοσίευσαν εικόνες οι οποίες ανέφερε ότι η Ρωσία «έχασε σημαντικά τεθωρακισμένα στοιχεία ελιγμών τουλάχιστον ενός τακτικού τάγματος μάχης», αναφέρει

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ «η διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσχισης ποταμών σε ένα διαφιλονικούμενα περιβάλλον είναι ένας εξαιρετικά ριψοκίνδυνος ελιγμός και το γεγονός ότι οι Ρώσοι αποπειράθηκαν κάτι τέτοιο αποκαλύπτει την πίεση υπό την οποία βρίσκονται οι διοικητές τους να σημειώσουν πρόοδο στις επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

