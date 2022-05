Βρετανία: Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν χωρίς διακρίσεις και δίχως να υπολογίζουν τους αμάχους

Η εξάντληση των αποθεμάτων της Ρωσίας σε πυρομαχικά ακρίβειας τους έχει αναγκάσει να χρησιμοποιούν παλιά πυρομαχικά που είναι λιγότερο αξιόπιστα, λιγότερο ακριβή και αναχαιτίζονται πιο εύκολα.

Αυτό αναφέρει στην τελευταία του έκθεση το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σχολιάζοντας πως η Ρωσία προχωρά σε βομβαρδισμούς αμάχων από τη στιγμή που δεν μπορεί να διεξάγει χτυπήματα ακριβείας σε κλίμακα.

Χαρακτηριστικά, η έκθεση αναφέρει πως «κατά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία προώθησε δημόσια την ικανότητά της να διεξάγει χειρουργικά χτυπήματα και να περιορίζει τις παράπλευρες ζημιές, δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές πόλεις θα ήταν επομένως ασφαλείς από βομβαρδισμούς.

Ωστόσο, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται πέρα από τις ρωσικές προσδοκίες, το απόθεμα πυρομαχικών ακριβείας της Ρωσίας πιθανότατα έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό».

Συνεχίζοντας η έκθεση τονίζει πως «αυτό έχει αναγκάσει τη χρήση ευκόλως διαθέσιμων αλλά παλιών πυρομαχικών που είναι λιγότερο αξιόπιστα, λιγότερο ακριβή και αναχαιτίζονται πιο εύκολα. Η Ρωσία πιθανότατα θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει τα όπλα ακριβείας που έχει ήδη δαπανήσει.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποκάλυψε ελλείψεις στην ικανότητά της να διεξάγει χτυπήματα ακριβείας σε κλίμακα. Η Ρωσία έχει υποβάλει τις πόλεις και τις πόλεις της Ουκρανίας σε έντονους βομβαρδισμούς χωρίς διακρίσεις και με ελάχιστη ή καθόλου εκτίμηση για απώλειες αμάχων.»

