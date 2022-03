Βρετανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται έξω από το Κίεβο

Η τελευταία αναφορά του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας σημειώνει πως τα ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν να διεξάγουν επιχειρήσεις αντεπίθεσης τοπικά έξω από το Κίεβο κόντρα στις ρωσικές δυνάμεις.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αναφορές του ουκρανικού επιτελείου στρατού σχετικά με την έκβαση των επιχειρήσεων.

Τα ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν να διεξάγουν επιχειρήσεις αντεπίθεσης περιφερειακά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένου του Ιρπίν, της Μπούχα και του Χόστομελ. Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν επιτυχημένες και ανάγκασαν σε οπισθοχώρηση από μια σειρά θέσεων.

Παρ' όλα αυτά, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να απειλούν ευθέως την ουκρανική πρωτεύουσα.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2022



