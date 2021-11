Βρετανία: Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Ιρακινού πρωθυπουργού

Mετά τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, καταδικάζει και η Βρετανία πλέον την επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ Καντίμι και στηρίζει την έκκλησή του για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας.

«Καταδικάζουμε την επίθεση σε βάρος του Ιρακινού πρωθυπουργού Μουσταφά αλ Καντίμι», ανέφερε η Τρας σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της ιρακινής κυβέρνησης, των δυνάμεων ασφαλείας και των πολιτών στην απόρριψή τους της πολιτικής βίας και στηρίζουμε σθεναρά την έκκληση του πρωθυπουργού για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση».

