Βρετανία: Βαθιά ανήσυχος για το μέλλον του Αφγανιστάν ο ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαμπ

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί βαθύτατα για το μέλλον του Αφγανιστάν και κάλεσε τους αντάρτες Ταλιμπάν να σταματήσουν τη βία καθώς εισέρχονται στην Καμπούλ.

«Μοιράστηκα τη βαθύτατη ανησυχία μου σε σχέση με το μέλλον του Αφγανιστάν με τον υπουργό Εξωτερικών Κουρέσι», έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter, αναφερόμενος στον Πακιστανό ομόλογό του Σαχ Μαχμούντ Κουρέσι.

«Συμφωνούμε ότι έχει καθοριστική σημασία η διεθνής κοινότητα ενωμένη να πει στους Ταλιμπάν ότι η βία πρέπει να σταματήσει και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται», προσθέτει.

Shared my deep concerns about the future for Afghanistan with FM Qureshi. Agreed it is critical that the international community is united in telling the Taliban that the violence must end and human rights must be protected.