Βομβαρδίζει Ντνίπρο και Οδησσό η Ρωσία - Απέτυχε η δεύτερη προσπάθεια εκκένωσης της Μαριούπολης

AP Newsroom

Η πόλη Ντνίπρο φαίνεται να αποτελεί τον επόμενο στόχο της Ρωσίας, δεδομένης της κίνησης των στρατευμάτων της. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος διαμήνυσε ότι οι δυτικές κυρώσεις μοιάζουν με κήρυξη πολέμου. Παράλληλα, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι περίπου 1,5 εκατ. πρόσφυγες έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ουκρανία.

Παράλληλα, ακυρώθηκε για δεύτερη συναπτή μέρα η επιχείρηση εκκένωση της Μαριούπολης, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να συνεννοηθούν και επιρρίπτουν η μία κατηγορία στην άλλη για την αποτυχία των συνεννοήσεων.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται για ενδέκατη ημέρα η πολιορκία της Ουκρανίας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής που εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Σήμερα, η Σούμι και η Λεμπεντίν, στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνεχίζουν να υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Σιβίτσκι, επικεφαλής των αρχών στην περιφέρεια Σούμι, μέσω Telegram.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις για να περικυκλώσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο και στρέφει την ουσιαστική προσοχή της, ώστε να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεκσέι Ντανίλοφ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τομέα ασφάλειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει ακόμη την πρόθεση να προσπαθήσει και να καταλάβει το Κίεβο, είπε ο ίδιος.

Ξεχωριστά, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιγκάλ δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει 639 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την υποστήριξη της οικονομίας της, στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Οι μεταναστευτικές ροές

Περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα, για να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές χώρες.

«Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση που έχει δει η Ευρώπη από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου» δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Φίλιπο Γκράντι.

Tελευταία ενημέρωση 18:44

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα συνεργαστεί με τους διεθνείς συμμάχους του ώστε να εξασφαλίσει περισσότερο αμυντικό στρατιωτικό υλικό για να βοηθήσει το Κίεβο.

Tελευταία ενημέρωση 18:42

Περίπου 3.500 Ρώσοι πολίτες συνελήφθησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, 2.500 πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Μόσχα, εκ των οποίων οι 1.700 κρατούνται. Επίσης, από τους 1.500 που έλαβαν μέρος σε διαδήλωση στην Αγία Πετρούπολη, συνελήφθησαν οι 750. Ενώ ακόμα 1.200 άνθρωποι διαδήλωσαν σε άλλες ρωσικές πόλεις, με 1.061 από αυτούς να κρατούνται από την Αστυνομία.

Tελευταία ενημέρωση 18:36

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία δεν έχουν καμία σχέση με μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Tελευταία ενημέρωση 18:24

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι υπέγραψε επίσημο αίτημα προς ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για τερματισμό της συμμετοχής της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Αυτές οι δύο χώρες παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους και έστρεψαν την πολιτική τους προς τον πόλεμο», ανέφερε σε ανακοίνωση του.

Tελευταία ενημέρωση 18:18

«Η χρήση των δικτύων αεροδρομίων αυτών των χωρών ως βάση των ουκρανικών στρατιωτικών αεροσκαφών και η επακόλουθη χρήση τους εναντίον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων μπορεί να θεωρηθεί ως εμπλοκή αυτών των κρατών σε ένοπλη σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Tελευταία ενημέρωση 17:59

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν ρουκέτες στο Ινστιτούτο Φυσικής στο Χάρκοβο, όπου υπάρχει πυρηνικό υλικό και ένας αντιδραστήρας, υποστηρίζει η εθνική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας «The Independent».

«Ένα πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή ευρείας κλίμακας», προειδοποιεί η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας.

Tελευταία ενημέρωση 17:58

Το BBC ανακοίνωσε σήμερα ότι το διεθνές ειδησεογραφικό του τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο, BBC World News, σταμάτησε να εκπέμπει στη Ρωσία, αφότου οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην καταστολή μέσων ενημέρωσης από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Tελευταία ενημέρωση 17:54

Ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ναύαρχος Τόνι Ραντάκιν δήλωσε σήμερα ότι είναι «παράνομο και περιττό» Βρετανοί να πάνε και να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μετά την έκκληση του Κιέβου για ξένους μαχητές εθελοντές.

Tελευταία ενημέρωση 17:50

Αγωγός φυσικού αερίου στην αν. Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικές δυνάμεις, υποστηρίζουν οι Ουκρανοί.

Tελευταία ενημέρωση 17:39

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε ένα νόμο που επιτρέπει την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών αξιωματούχων, στην περίπτωση που το σύνολο των καταθέσεών τους είναι μεγαλύτερο από τα δηλωμένα εισοδήματά τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας, ενώ φαίνεται να είναι παράνομο, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας.

Tελευταία ενημέρωση 17:38

Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σήμερα το απόγευμα σε μια διαδήλωση κατοίκων της κατεχόμενης από τη Ρωσία πόλης Νόβα Κακχόβκα στη νότια Ουκρανία, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Tελευταία ενημέρωση 17:30

Η Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιτρέψει την αγορά ξένου συναλλάγματος στην τοπική διατραπεζική αγορά, προκειμένου να πληρωθούν οι εισαγωγές στρατηγικά σημαντικών προϊόντων, χαλαρώνοντας έναν περιορισμό που επιβλήθηκε στην αρχή της ρωσικής εισβολής.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα καθορίσει τη λίστα των σημαντικών προϊόντων που επί του παρόντος περιλαμβάνει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το κάρβουνο, τα φάρμακα, οι βιταμίνες, αλλά και το αίμα.

Τελευταία ενημέρωση 17:12

Τουλάχιστον 364 άμαχοι έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου και άλλοι 759 τραυματίστηκαν, αν και οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα «σημαντικά υψηλότεροι», δήλωσε σήμερα σε νεότερη της ενημέρωση μια αποστολή παρακολούθησης του ΟΗΕ.

Τελευταία ενημέρωση 17:09

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι απαιτείται μια έρευνα για το αν η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική και σαφής έρευνα για αυτό το ζήτημα», είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο CNN.

Τελευταία ενημέρωση 16:43

Μία ώρα και 45 λεπτά διήρκησε η τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συζήτησαν όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, ενώ ο Πούτιν επέρριψε την ευθύνη της επίθεσης στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου στη Ζαπορίζια στην ουκρανική πλευρά, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Ουκρανούς για παρεμπόδιση των αμάχων να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη.

Τελευταία ενημέρωση 16:22

Ποιοί είναι οι Ρώσοι ολιγάρχες που έχουν μπει στο στόχαστρο ΗΠΑ και ΕΕ

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία απάντησαν στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιβάλλοντας κυρώσεις στους Ρώσους ολιγάρχες που θεωρούνται ότι βρίσκονται στον στενό κύκλο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Από το 2014 ο Ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει τους δισεκατομμυριούχους φίλους του για το ενδεχόμενο κυρώσεων από τη Δύση.

Τελευταία ενημέρωση 16:07

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, το βράδυ της Τρίτης, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση 15:51

Την ακύρωση της δεύτερης εκκένωσης της Μαριούπολης επιβεβαίωσαν ο Ερυθρός Σταυρός και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

«Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Τελευταία ενημέρωση 15:42

Τηλεφωνική συνομιλία με τη γενική γραμματέα του ΟΑΣΕ Χελγκα Μαρια Σμιτ (Helga Maria Schmid) είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η συνομιλία ήταν αναφορικά με τη στέγαση του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη στο κτίριο του ΟΑΣΕ και τον συντονισμό για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την πόλη, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Είχα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με την ΓΓ του ΟΑΣΕ Helga Maria Schmid, αναφορικά με τη στέγαση του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη στο κτίριο του ΟΑΣΕ και τον συντονισμό για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την πόλη. — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2022

Τελευταία ενημέρωση 15:12

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν ολοσχερώς το περιφερειακό αεροδρόμιο Βινίστια, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

This video was filmed here: (49.2364068, 28.5889830)



The explosion hit this part of the airport which looks like a fuel storage area: (49.2352240, 28.6108600)pic.twitter.com/EwmcjvFAQS https://t.co/cvFFMlHFl4 — C O U P S U R E (@COUPSURE) March 6, 2022

«Μόλις ενημερώθηκα για πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Βινίστια», μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 370.000 κατοίκων, είπε ο Ζελένσκι σε μια βιντεοκλήση στο Telegram.

❗️As a result of rocket fire in #Vinnitsa region, a warehouse caught fire and an administrative building was partially destroyed



One person died pic.twitter.com/NDkHiVrMU6 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Τελευταία ενημέρωση 15:10

Τουλάχιστον 2.034 άνθρωποι που διαδήλωσαν κατά της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία συνελήφθησαν σήμερα σε περίπου 30 πόλεις της Ρωσίας, δήλωσε η ΜΚΟ OVD-Info.

Τελευταία ενημέρωση 14:44

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τελευταία ενημέρωση 14:43

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν ολοσχερώς το περιφερειακό αεροδρόμιο Βινίτσια, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τελευταία ενημέρωση 14:42

Ακυρώθηκε για δεύτερη συναπτή μέρα η επιχείρηση εκκένωση της Μαριούπολης, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να συνεννοηθούν και επιρρίπτουν η μία κατηγορία στην άλλη για την αποτυχία των συνεννοήσεων.

Τελευταία ενημέρωση 14:37

Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για χτύπημα εναντίον του κτιρίου του ΟΑΣΕ, όπου στεγάζεται το Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ενημερώνουν πως ο Γενικός Πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης είναι καλά στην υγεία του.

Τελευταία ενημέρωση 14:09

«Η στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν και μόνο αν οι απαιτήσεις της Μόσχας ικανοποιηθούν, είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τόνισε εκ νέου ότι η στρατιωτική επιχείρηση, όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή της στην Ουκρανία, εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Πρόσθεσε πως ελπίζει πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα κρατήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση και θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα.

Τελευταία ενημέρωση 14:08

Περισσότερες από 1.000 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 24ωρο, σε διαδηλώσεις για την Ουκρανία, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση 14:02

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειές του να μεσολαβήσει στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελεί ένα «ηθικό καθήκον» παρόλο που υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.

«Ακόμη και αν υπάρχουν μικρές πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και έχουμε πρόσβαση και στα δύο μέρη και την ικανότητα (να δράσουμε), θεωρώ ηθικό καθήκον να δοκιμάσουμε τα πάντα», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Όσο υπάρχει ελπίδα, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και μπορεί να υπάρχει ακόμη χρόνος για δράση», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 13:49

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επικοινωνήσει σήμερα εκ νέου με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Τελευταία ενημέρωση 13:45

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέρριψε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι διεξάγει «μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η χώρα σφυροκοπείται από πόλεμο.

«Στην Ουκρανία ρέουν ποτάμια αίματος και δακρύων. Αυτή δεν είναι μόνο μια στρατιωτική επιχείρηση, αλλά ένας πόλεμος που οδηγεί σε θάνατο, καταστροφή και δυστυχία», είπε ο Πάπας στην εβδομαδιαία ομιλία του προς το πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Τελευταία ενημέρωση 13:00

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία

Οι αρχές στη Μαριούπολη, που είναι πολιορκημένη από ρωσικά στρατεύματα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να απομακρύνουν τους αμάχους από τις 12:00, της επομένης μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας, λόγω της συνέχισης των έντονων βομβαρδισμών.

Ρώσοι στρατιώτες πλησιάζουν επίσης στο Κίεβο, συναντώντας σθεναρή αντίσταση.

Έντονες μάχες διεξάγονται στα περίχωρα της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ουκρανική περιφερειακή διοίκηση, ιδίως γύρω από τον δρόμο που οδηγεί στο Ζιτομίρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπέντι ξεκίνησε προσπάθεια διαμεσολάβησης με επισκέψεις στη Μόσχα και μετά στο Βερολίνο και μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε χθες ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα του ισοδυναμούν με «κήρυξη πολέμου».

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Οκυρανοί πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα σε διάστημα 10 ημερών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι αμερικανικοί κολοσσοί πιστωτικών καρτών Visa και Mastercard θα αναστείλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

Η Μόσχα ανησυχεί για την εμφάνιση ενός δικτύου μεταπώλησης βασικών προϊόντων διατροφής, με την οικονομία να υποφέρει από την επίθεση των δυτικών κυρώσεων.

Τελευταία ενημέρωση 12:54

Περισσότεροι από 559 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 21 πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία κατά της απόφασης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανεξάρτητο παρατηρητήριο διαδηλώσεων με έδρα τη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 12:36

Νέο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό, απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό. «Πύραυλοι εναντίον της Οδησσού; Αυτό θα είναι έγκλημα πολέμου», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Τελευταία ενημέρωση 12:26

Ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τις μάχες ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για την πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Τελευταία ενημέρωση 12:07

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ συνομίλησε για τρίτη φορά από το Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε εκπρόσωπός του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τον Μπένετ να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στην κρίση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ταξίδεψε μυστικά χθες στη Μόσχα και είχε μια συνομιλία διάρκειας άνω των 2,5 ωρών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού να αναχωρήσει στη συνέχεια για το Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Τελευταία ενημέρωση 12:02

Πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την οποία συζήτησαν τα τεκτενόμενα του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 11:47

Η πρωθυπουργός της Μολδαβίας Νατάλια Γκαβριλίτα ζήτησε σήμερα από τις ΗΠΑ να προσφέρουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα της προκειμένου να μπορέσει να υποδεχθεί τους Ουκρανούς πρόσφυγες που φεύγουν για να γλιτώσουν μετά τη ρωσική εισβολή.

Τελευταία ενημέρωση 11:46

Την κατάσταση που υφίσταται τις τελευταίες ώρες στη Μαριούπολη περιέγραψε ο δήμαρχος της, καταγγέλλοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μας δίνουν καν την ευκαιρία να μετρήσουμε τους τραυματίες και τους νεκρούς, διότι δεν σταματά ο βομβαρδισμός».

«Μας είπαν ψέματα κι επιπλέον την ώρα που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φύγουν για να πάνε σε αυτούς τους διαδρόμους, ξεκίνησε και πάλι ο βομβαρδισμός», τόνισε χαρακτηριστικά αναφερθείς στη χθεσινή υποτιθέμενη εκεχειρία.

Τελευταία ενημέρωση 11:04

Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με τη Βαρσοβία για μια συμφωνία για την παροχή πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία καθώς το Κίεβο εντείνει την πίεση στη Δύση για να ενισχύσει την αεροπορία της ώστε να μπορέσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους FT, η συμφωνία θα περιλάμβανε την Ουκρανία να παραλαμβάνει πολεμικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής από την Πολωνία, τα οποία με τη σειρά τους θα λάβουν F-16 από τις ΗΠΑ. Έρχεται εν μέσω φόβου ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις αεροπορικές επιδρομές δεδομένης της αργής προόδου τμημάτων της χερσαίας εκστρατείας της.

Ukraine urges US to send warplanes to Poland and other allies https://t.co/6czi0KECpf — Financial Times (@FT) March 5, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:40

Η Νότια Κορέα θα επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές προς τη Λευκορωσία επειδή το Μινσκ «στηρίζει ενεργά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών σήμερα.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποια μέτρα θα λάβει, αλλά επεσήμανε ότι θα είναι αντίστοιχα με αυτά που έχει ήδη υιοθετήσει η Σεούλ εναντίον της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 10:08

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει "αρκετές" επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας στην Ουκρανία και ερευνά άλλες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας ή εργαζομένων παραβιάζουν την ιατρική ουδετερότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", κατήγγειλε ο ίδιος.

Στη σύντομη ανάρτησή του ο Τέντρος δεν αναφέρθηκε ευθέως στη Ρωσία.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:30

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα πηγή προσκείμενη στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών την οποία δεν κατονόμασαν, μετέδωσαν σήμερα ότι η Ουκρανία βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικών «βρόμικων βομβών» βασισμένων σε πλουτώνιο.

Τα πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA και Interfax ανέφεραν ότι αξιωματούχος «αρμόδιας» ρωσικής υπηρεσίας είπε πως το Κίεβο κατασκεύαζε πυρηνικά όπλα στις εγκαταστάσεις του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ, που σφραγίστηκαν το 2000.

Τελευταία ενημέρωση 09:17

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς πρόκειται να συζητήσει σήμερα κυρίως για την κρίση στην Ουκρανία και άλλα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τελευταία ενημέρωση 09:01

"Το πρωί της 6ης Μαρτίου εξαπολύθηκαν πλήγματα με υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς όπλα. Η ουκρανική αεροπορική βάση κοντά στο Σταροκοστιαντίνιβ τέθηκε εκτός λειτουργίας", πρόσθεσε.

Ο Κονασένκοφ σημείωσε ότι ένα ουκρανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας S-300 καταστράφηκε από ρωσικές ρουκέτες, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει καταρρίψει 10 ουκρανικά αεροσκάφη και ελικόπτερα τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε και κατέστρεψε την αεροπορική, στρατιωτική βάση Σταροκοστιαντίνιβ στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας όπλα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξακολουθούν να πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Τελευταία ενημέρωση 03:09

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν το Σάββατο έναν νέο νόμο στη Ρωσία που απειλεί με ποινές φυλάκισης έως και 15 ετών για τη διάδοση αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ψευδείς ειδήσεις» και προέτρεψαν να συνεχιστεί η δράση σε όλους τους τομείς για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το Reuters.

«Καταδικάζουμε την κίνηση του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εγκρίνει έναν νόμο που απειλεί με ποινές φυλάκισης έως και 15 ετών για δημοσιογράφους», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Έμιλι Χορν.