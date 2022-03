ΠΟΥ: Ιατρικές υποδομές έχουν γίνει στόχος επιθέσεων στην Ουκρανία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει "αρκετές" επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας στην Ουκρανία και ερευνά άλλες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας ή εργαζομένων παραβιάζουν την ιατρική ουδετερότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", κατήγγειλε ο ίδιος.

Στη σύντομη ανάρτησή του ο Τέντρος δεν αναφέρθηκε ευθέως στη Ρωσία.

