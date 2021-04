Bloomberg: 440 εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου εγκατέλειψαν τη Βρετανία λόγω Brexit

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ωθήσει ήδη περισσότερες από 440 χρηματοοικονομικές εταιρείες να μετακινήσουν τουλάχιστον ορισμένες από τις δραστηριότητες τους, το προσωπικό και τα περιουσιακά τους στοιχεία προς το ευρωπαϊκό έδαφος.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται 126 εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, 81 τράπεζες και 65 ασφαλιστικές, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το New Financial, ένα think tank με έδρα το Λονδίνο τα στοιχεία του οποίου επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Mέχρι στιγμής περίπου 7.400 εργαζόμενοι και περίπου 900 δισεκατομμύρια λίρες (1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια) περιουσιακών στοιχείων έχουν επίσης μετακινηθεί, σύμφωνα με τη παραπάνω πηγή.

"Οι εταιρείες μετακινούνται ή επεκτείνονται σε πολλαπλά χρηματοοικονομικά κέντρα, καθώς πολλές εξ αυτών έχουν διαχωρίσει τις δραστηριότητες τους στη προσπάθεια να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα του Brexit" ανέφερε το think tank New Financial.

Από την ολοκλήρωση του Brexit, την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εταιρείες του κλάδου με έδρα το Λονδίνο πρακτικά αδυνατούν να δραστηριοποιηθούν στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα τράπεζες όπως οι JPMorgan Chase και Goldman Sachs να μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια assets τους, καθώς και χιλιάδες υπαλλήλους τους στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Βρετανίας, η οποία υπεγράφη στις 24 Δεκεμβρίου 2020, δεν περιλαμβάνει πρόνοιες για τον χρηματοοικονομικό τομέα και η ΕΕ δεν βιάζεται να διευκολύνει τις βρετανικές εταιρείες να ανακτήσουν μέρος της πρόσβασής τους στην αγορά της.