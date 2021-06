Black Box: Πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικό κέντρο με θέα τον γυάλινο Δρομέα του Βαρώτσου

Τα βλέμματα για νέες κατοικίες και οικιστικά πλάνα έχουν πέσει στο Ελληνικό, ωστόσο το αυξημένο ενδιαφέρον φαίνεται να προκαλεί αλλαγές χρήσης ακόμα και σε παραδοσιακά κτιριακά συγκροτήματα ή ξενοδοχεία με πολυετή τουριστική παρουσία στην Αθήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν σκέψεις σε κορυφαίο ξενοδοχειακό όνομα του κέντρου για μετατροπή μέρους της υπάρχουσας ξενοδοχειακής δομής σε πολυτελή διαμερίσματα, δημιουργία εμπορικού κέντρου εντός της ξενοδοχειακής υποδομής και αναβάθμισης των υποστηρικτικών υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας.

Παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι το κόστος της ανακαίνισης θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Μπαλκόνι με θέα τον γυάλινο Δρομέα του Βαρώτσου και την ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη.

---

Τι ζόρια τραβάει κι αυτός ο Ευκλείδης... Είπε ο Τσακαλώτος να πει μια καλή κουβέντα και έπεσαν να τον φάνε. Και αναγκάστηκε να θυμηθεί μέχρι τον εμβολιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για να φέρει το ισοζύγιο στα ίσια του και να σταματήσει το πρέσινγκ που του ασκήθηκε.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Α' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε πως δεν είναι κακό να ειπωθεί ότι η πλατφόρμα του εμβολιασμού δουλεύει καλά και ότι τα ραντεβού γίνονται στην ώρα τους. Λάθος του. Η αναπαραγωγή της αναφοράς του από όσους κρίνουν θετικά το έργο της κυβέρνησης οδήγησε στο να δεχθεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ισχυρό… πρέσινγκ. Διότι την περίοδο του πολέμου δεν μπορείς να λες καλές κουβέρντες για τον… εχθρό.

Ο ίδιος άλλωστε την έχει ξαναπατήσει με αυτά. Όταν είχε σχολιάσει αρνητικά τη δήλωση Τσίπρα σύμφωνα με την οποία ο Πρωθυπουργός είναι «πολιτικός απατεώνας». Τότε είχε δεχθεί πυρά από όλους προκαλώντας την οργή ακόμη και της αδελφής του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της Ζανέτ Τσίπρα που έδειξε την πόρτα της εξόδου σε όσους εκφράζουν αντίθετη άποψη.

Έτσι και τώρα. Και αναγκάστηκε να προχωρήσει με αφορμή τον εμβολιασμό του σε ανάρτηση για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να επικαλεστεί ακόμη και τον εμβολιασμό του Πρωθυπουργού για να αστειευτεί δήθεν, να δείξει όμως ουσιαστικά ότι παραμένει πιστός στρατιώτης.

Μέχρι και την ύφεση θυμήθηκε ο πρώην τσάρος της Οικονομίας για να δείξει ότι ασκεί… Αντιπολίτευση. Όλα αυτά με αφορμή τον εμβολιασμό του που όμως μπορεί να του προκαλέσει νέο εσωκομματικό πρόβλημα. Το εμβόλιο ήταν Astra Zeneca συμμετέχοντας στο κατά Τσίπρα «ξεστοκάρισμα»…

---

Στο χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας αίσθηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η εξαγορά της US Concrete από την Vulcan. Η εξαγορά έγινε σε τίμημα 1,3 δισ. δολάρια το οποίο σημαίνει μια φορά τις ετήσιες πωλήσεις και 12 φορές την επιχειρηματική αξία των λειτουργικών κερδών.

Ο λόγος φυσικά πίσω από τους υψηλούς δείκτες αποτίμησης είναι η προσδοκία της αύξησης της ζήτησης τσιμέντου στην Αμερική λόγω των έργων υποδομής που έρχονται από το πακέτο 1,9 τρις. δολαρίων για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Tην ίδια στιγμή η μετοχή της Τιτάν διαπραγματεύεται στο ΧΑ με δείκτη EV/EBITDA 6 φορές με τα 60% των λειτουργικών της κερδών να έρχονται από την αγορά των ΗΠΑ, όσα δηλαδή είχε το 2020 η υπό εξαγορά US Concrete.

---

Με αυτά και με αυτά ο Γενικός Δείκτης έγραψε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους και 52 εβδομάδων στη χθεσινή συνεδρίαση. Η διαφορά σε επίπεδο αποτιμήσεων πάντως από την 27η Απριλίου όταν καταγράφηκε η προηγούμενη υψηλή επίδοση είναι πολύ υψηλότερη: Σε επίπεδα διαπραγμάτευσης σχεδόν παρόμοια με τα χθεσινά η συνολική κεφαλαιοποίηση της Αγοράς διαμορφώθηκε 4,5 δισ. ευρώ υψηλότερα και σε αυτό έχει παίξει ρόλο η ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και η συνολικότερη αύξηση της κεφαλαιοποίησης εταιρειών που έχουν πλαφόν στην στάθμιση του Γενικού Δείκτη όπως η Eurobank, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ κλπ.

---

Περίπου 2 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο ΟΤΕ στα δίκτυα 5G έως to 2024 με την προσδοκώμενη γεωγραφική κάλυψη στην Ελλάδα να βρίσκεται στο 60% στο τέλος 2021. Στο δίκτυο οπτικής ίνας (Fider To The Home) εκτιμάται ότι η συνδρομητική βάση θα ανέλθει στους 550 χιλιάδες συνδρομητές στο τέλος του έτους σχεδόν διπλάσιοι από το ξεκίνημα της χρονιάς. Τα αποτελέσματα εξαμήνου της Deutsche Telecom είναι προγραμματισμένα στις 12 Αυγούστου και πιθανότατα την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν και του ΟΤΕ.

---

Τα στοιχεία από την ανάλυση της Euroxx για τη Motor Oil ήρθαν να μας δείξουν για μια ακόμη φορά πόσο χαμηλότερα αποτιμημένες είναι οι ελληνικές εταιρείες έναντι των ομοειδών τους στο εξωτερικό. Η MOH διαπραγματεύεται σήμερα με EV/EBITDA 6,1x για το 2021 και 4,9x για το 2022, σε σημαντικό discount 11% και 31% συγκριτικά με τον διεθνή ανταγωνισμό. Εξ ου μεταξύ άλλων και η αύξηση της τιμής στόχου στα 21,40 ευρώ από 19 ευρώ μέχρι σήμερα. Στο ταμπλό η μετοχή έχει περίπου 14,8 ευρώ ή 1,6 δισ. κεφαλαιοποίηση.

---

Στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστηριακά βραβεία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουμε δύο ελληνικές υποψηφιότητες: στην κατηγορία «Star 2021» υποψήφια μεταξύ 8 εταιρειών είναι η Entersoft ενώ στην κατηγορία «Star of Innovation» υποψήφια ανάμεσα σε 8 εταιρείες είναι η Epsilon Net. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο. Η στήλη εύχεται καλή επιτυχία και στις δύο εταιρείες.

---

Tα απόνερα της φωτιάς στο εργοστάσιο της Ρουμανίας «βλέπει» η Frigoglass. Η Moody’s την έφαλε σε καθεστώς παρακολούθησης για ενδεχόμενη υποβάθμιση του αξιόχρεού της από τη βαθμίδα B3. Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης η κίνηση αυτή αντανακλά την αποδυνάμωση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας εξαιτίας της παύσης παραγωγής στο εργοστάσιο, ενώ η Ρουμανία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της συνολικής ικανότητας παραγωγής της εταιρείας στον κλάδο των βιομηχανικών ψυγείων.



Επομένως, σύμφωνα με τον οίκο, έχει αντίκτυπο στην επίδοση της εταιρείας στα επαγγελματικά ψυγεία. Ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετά τρίμηνα μέχρι να επενεκκινήσει η παραγωγή στη Ρουμανία, με την Moody’s να αναγνωρίζει ότι ορισμένες παραγγελίες δεν θα επηρεαστούν καθώς μπορεί να μεταφερθεί μέρος της παραγωγής σε άλλα εργοστάσια. Οι εκτιμήσεις του οίκου δεν αποκλείεται να αποδειχθούν απαισιόδοξες, καθώς η εταιρεία επιστρέφει από την πανδημική κρίση καταγράφοντας ανάπτυξη στον κλάδο των επαγγελματικών ψυγείων και όχι μόνο.



Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα και βεβαίως το γεγονός πως ο κλάδος Horeca άνοιξε, επομένως και οι παραγγελίες αυξάνονται. Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης δεν λαμβάνει υπόψη του, πως η εταιρεία έχει σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια, επομένως η ζημιά που έχει προκληθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό καλύπτεται και σίγουρα το ρίσκο για την ίδια μειώνεται.

---

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οδεύει η ΣΙΔΜΑ, με τα αποτελέσματα κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους να είναι ικανοποιητικά όπως πληροφορείται η στήλη. Το ομόλογο των 5,3 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα στην αναδιάρθρωση των δανείων της Sidma Romania, θυγατρικής της SIDMA. Για το ομόλογο μπαίνουν υποθήκες στα ασημικά της εταιρείας, κτήρια και πολλά στρέμματα.