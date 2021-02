Black Box: Μεγάλη κίνηση από την Mytilineos στα φωτοβολταϊκά

Τα επόμενα 24ωρα επιφυλάσσουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις για την Mytilineos που έρχονται να σηματοδοτήσουν την μεγάλη στροφή της εταιρείας στην πράσινη ενέργεια. Η στήλη πληροφορείται πως η πρώτη πολύ μεγάλη είδηση είναι πολύ πιθανόν να γίνει γνωστή ακόμη και σήμερα και θα αφορά στο μεγάλο πράσινο project της «Εγνατίας Γκρουπ ΙΚΕ».

Για όσους αναρωτιούνται τι είναι αυτό το έργο, αρκεί να πούμε πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη χώρα μας καθώς αφορά την εγκατάσταση σταθμών συνολικής ισχύος 1,48 GW στη Βόρεια Ελλάδα. Το εν λόγω έργο έχει ήδη ενταχθεί από τα τέλη της περασμένης χρονιάς στο ευνοϊκό καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων ταχείας αδειοδότησης (fast track). Οι πληροφορίες μας λένε πως η Μytilineos οριστικοποίησε τη συμφωνία εξαγοράς με την εταιρεία Εγνατία Group IKE, και πρόκειται να προχωρήσει στην εξαγορά του πακέτου των αδειών έναντι τιμήματος αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα είναι, όμως, η μόνη κίνηση στον τομέα των ΑΠΕ καθώς η Mytilineos προχωρά και στην απόκτηση πάνω από 20 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση συσσωρευτών, κάποια από τα οποία αφορούν παράλληλα και στην παραγωγή ενέργειας.

Η επικείμενη συμφωνία για το project Eγνατία των 1,48 ΜW, αποτελεί το πιο μεγάλο βήμα της Mytilineos στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς η εταιρεία διευρύνει θεαματικά το χαρτοφυλάκιο της στα φωτοβολταϊκά, δρομολογώντας μια φιλόδοξη επένδυση με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ (σ.σ 888 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια σύμφωνα με την σχετική πρόταση στο Enterprise Greece.

Πιθανότατα η υλοποίηση της τεράστιας αυτής πράσινης επένδυσης, θα υλοποιηθεί μέσω της METKA EGN. Της εταιρείας η οποία σήμερα ελέγχεται κατά 100% από την Mytilineos μετά την εξαγορά του 49,9% από τις οικογένειες Παπαπέτρου – Νικολαϊδη το 2019. Μια λιγότερο ή περισσότερο γνωστή ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας για τη συμφωνία της Μytilineos με την Εγνατία Group IKE, είναι πως διαχειριστής της Εγνατία είναι μέλος της οικογένειας Παπαπέτρου, ενώ ο σημερινός Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας είναι Νίκος Παπαπέτρου.

H επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Mytilineos και της Eγνατία ΙΚΕ για το 1,5 GW των φωτοβολταϊκών στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποτελεί παρά έναν μόνο σημαντικό πυλώνα που θα στηρίξει τη μετάβαση της εταιρεία στη νέα πράσινη εποχή. Το διαδικτυακό συνέδριο της εταιρείας «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» την προσεχή Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, θα είναι στην πραγματικότητα το new deal της Mytilineos με την πράσινη εποχή.

Εκεί θα ξεδιπλωθούν τα σχέδια της εταιρείας για την μείωση του του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά τα επόμενα χρόνια και θα γίνουν γνωστά βήμα προς βήμα τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στο δρόμο προς ένα πιο πράσινο μέλλον.

---

Κάτι τρέχει με τον Czurda του TXΣ. Για τις επικείμενες αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως.



ΟΙ αλλαγές αυτές «πάνε πακέτο» με την αλλαγή του καταστατικού του ΤΧΣ και της εν γένει λειτουργίας του, η οποία θα καθορίζεται με Νόμου που σύντομα θα φέρει στη Βουλή η Κυβέρνηση.



Είναι επίσης γνωστό ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου ο Αυστριακός M. Czurda, ο οποίος κατά βάση ήταν επιλογή της ΕΚΤ, δεν είχε πολλές ελπίδες να παραμείνει στο πόστο του.



Ο Αυστριακός ανέλαβε καθήκοντα στις 18 Μαίου 2017 με τριετή θητεία η οποία και έληξε τον περασμένο Μάιο.

Στη συνέχεια μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής Επιλογής στις 9 Ιουλίου 2020, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός αποφάσισε τη ανανέωση της θητείας του. Όμως εδώ υπάρχει ένα κενό,διότι δεν είναι σαφές αν η ανανέωση της θητείας έφτανε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η οποία είναι και η ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου. Τουλάχιστον η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια το Σεπτέμβριο δεν τον ξεκαθαρίζει.



Πέρα από τα διαδικαστικά ο κ. Czurda φαίνεται να βρίσκεται με το 'ένα πόδι εκτός του Ταμείου, παρόλο που το ΤΧΣ δεν επιβεβαιώνει επισήμως την υποβολή παραίτησης του.,

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι λέγεται ότι ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες ο Czurda στο Bloomberg με την οποία του καταλογίζουν ότι υπερέβη το θεσμικό ρόλο του μετόχου και μίλησε σαν επενδυτικός σύμβουλος.

- Περίπου 50 εκατ. ευρώ χωρίζουν την ΔΕΗ από το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της. Με 1 δισ. ευρώ αξία ελεύθερη διασπορά η εταιρεία αλλάζει πίστα. Για την ιστορία η μετοχή της ΔΕΗ βγήκε από τους δείκτες του MSCI στην αναθεώρηση του Μαΐου του 2016. Η αναπροσαρμοσμένη τιμή της τότε ήταν κοντά στα 3 ευρώ. Ωστόσο το κρίσιμο χρονικό διάστημα επιλογής είναι ο Απρίλιος. Αν η εταιρία καταφέρει να βρίσκεται σε αυτά ή και καλύτερα επίπεδα τιμών τότε θα έχει τις πιθανότητες επιστροφής στην σύνθεση του δείκτη με το μέρος της.

-Η πανδημία φαίνεται ότι μας φέρνει πιο κοντά. Αν όχι εμάς σίγουρα τους Ρουμάνους. Σε ανακοίνωση της η Ρουμανική Εθνική Στατιστική Αρχή ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2020 γεννήθηκαν 15.857 μωρά, 2.103 περισσότερα από τον Νοέμβριο (+15%) και 433 (+3%) περισσότερα από τον Δεκέμβριο του 2019. Η αύξηση δεν είναι μεγάλη ωστόσο όπως σημειώνει η Αρχή είναι ο μόνος μήνας του 2020 που διακόπτει την καθοδική τάση των γεννήσεων (-11%) μέσα στην χρονιά (-11%) συγκρινόμενος με τους μήνες του 2019. Προκύπτει δε ότι ο Μάρτιος του 2019 εκτός από μήνας Lockdown ήταν ιδιαίτερα… «καρπερός». Τα καλά νέα είναι ότι στην Ρουμανία δραστηριοποιούνται δύο ελληνικές εισηγμένες (Jumbo και Κλουκίνας) που η αλλαγή της δημογραφικής τάσης των γεννήσεων θα τις ευνοήσει μεσοπρόθεσμα.

-Μιλώντας για ηλικίες και δημογραφικά, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη των χωρών με μεγάλη ηλικία. Το 2019, το 21,9% του πληθυσμού ήταν πάνω από 65 χρονών τοποθετώντας την Ελλάδα στην 6η θέση παγκοσμίως με πρώτη την Ιαπωνία στο 28%. Είμαστε χώρα συνταξιούχων και μάλιστα με καλπάζουσα τάση και επείγει να σκεφτούμε και να υλοποιήσουμε άμεσα πολιτικές που θα μπορούσαν να στηρίξουν το ταχύτερο δυνατό την αλλαγή αυτής της κατάστασης.

-Παράλληλη ανάγνωση για την Frigoglass στα αποτελέσματα της Coca Cola ήταν η διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών από 6,5% έως 7,5% του τζίρου για το 2021. Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς η CCHBC θα εμφανίσει τζίρο 6,8 δις ευρώ το οποίο μεταφράζεται σε επενδύσεις ύψους 480 εκατ. ευρώ. Για την χρήση του 2020 η κεφαλαιουχική δαπάνη της Coca Cola προς την Frigoglass (προϊόντα και υπηρεσίες) διαμορφώθηκε σε 119,6 εκατ. ευρώ από 163 εκατ. ευρώ το 2019 (-27%). Η μείωση ήταν ηπιότερη το β’ εξάμηνο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πάντα πιο μικρό σε επενδύσεις σε ψυγεία, στο οποίο δαπανήθηκαν 42,3 εκατ. ευρώ έναντι 52,8 εκατ. ευρώ το 2019 (-20%). Με ένα συντηρητικό σενάριο η αναγωγή στα 465 εκατ. ευρώ των συνολικών κεφαλαιακών εξόδων του 2020 οδηγεί στο ότι φέτος η συνεισφορά στον τζίρο της Frigoglass θα κινηθεί στα επίπεδα των 122,4 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται τέλος ότι πρόσφατα ανανεώθηκε η σύμβαση προμήθειας επαγγελματικών ψυγείων με την Coca-Cola HBC AG, της οποίας η συμβατική λήξη επήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ανανεώθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

-Η διοίκηση της ΕΥΑΘ συνεχίζει να κερδίζει το στοίχημα του «κορονοϊού». Η εταιρεία καταγράφει θετικό κύκλο εργασιών, με μικρές επιπτώσεις στα οικονομικά της από την πανδημία, ενώ η διοίκηση της εισηγμένης, όπως μαθαίνει η στήλη, βασίζεται στην ενίσχυση των διαθεσίμων της χωρίς να προσφεύγει σε νέο δανεισμό. Το επενδυτικό πλάνο της εισηγμένης προχωρά κανονικά, ενώ τα έξοδα που αυξήθηκαν εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων για καταβολή αναδρομικών στους υπαλλήλους της, δεν έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.

-Τα ταμειακά διαθέσιμα της Sato μαθαίνουμε πως είναι επαρκή για να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εισηγμένης. Η διοίκηση εκτιμά πως οι επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματά της κυμαίνονται μεταξύ 2-2,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο προβληματισμός επικρατεί για το ύψος της ρευστότητας, μιας και τα τραπεζικά ιδρύματα δεν προχωρούν εύκολα σε «άνοιγμα» της στρόφιγγας του δανεισμού. Η εταιρεία συνεχίζει την «πράσινη» πολιτική της και διαχειρίζεται τα παραγόμενα στερεά και υγρά απόβλητα, δίνοντας προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.

-Πληροφορίες για νέα εξαγορά από την Sarantis, επισήμως διαψεύδονται από τη διοίκηση της εισηγμένης. Όμως η στήλη μαθαίνει πως υπάρχουν σκέψεις και μάλιστα αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εισηγμένης να επενδύει στις ελεύθερες ταμειακές ροές και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για επιτάχυνση της ανάπτυξης και δημιουργίας πρόσθετης αξίας στους μετόχους. Η εισηγμένη όχι μόνο δεν επηρεάζεται από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά καταγράφει αύξηση του τζίρου της, κάτι που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της. Στοίχημα της διοίκησης αποτελεί να γίνεται συνεχώς και επιτυχώς ο εφοδιασμός με προϊόντα της εταιρείας, προκειμένου να μην παρατηρηθούν ελλείψεις. Ένα στοίχημα που μέχρι σήμερα έχει κερδηθεί και με το παραπάνω