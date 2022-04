Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων στο Κραματόρσκ - Σχεδόν 700 νεκροί στο Τσερνίχιφ

APimages

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση με πυραύλους Tochka-U στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ στη βόρεια Ουκρανία. Ο συγκεκριμένος σταθμός χρησιμοποιείται από χιλιάδες ανθρώπους για να απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες περιοχές.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Πάβλο Κιριλένκο, τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά, ενώ 96 τραυματίες νοσηλεύονται.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον 39 νεκρούς και 87 τραυματίες.

Σε διαδικτυακή ανάρτησή του ανέφερε ότι στον νέο απολογισμό των νεκρών περιλαμβάνονται άνθρωποι που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά την μεταφορά τους σε νοσοκομείο και σε ιατρικά κέντρα.

Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από βομβαρδισμούς στο Τσερνίχιφ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς στο Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, που εδώ και εβδομάδες σφυροκοπείται από βομβαρδισούς ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης.

«Μπορώ να δώσω έναν κατά προσέγγιση αριθμό, 700 άτομα. Πρόκειται για στρατιώτες και άμαχους πολίτες», δήλωσε ο δήμαρχος Βλάντισλαβ Ατροσένκο, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Unian.

About 700 people have died in #Chernihiv since the beginning of the war



This was reported by the mayor of the city Vladislav Atroshenko. According to him, these are both military and civilians. 40 civilians are missing, the bodies of 70 people have not yet been identified. pic.twitter.com/VthncTNTug — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Σύμφωνα με τον ίδιο, 80.000 έως 95.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε αυτή την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από το Κίεβο και η οποία είχε σχεδόν 300.000 ανθρώπους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μια πρώτη μεγάλη αυτοκινητοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασε στο Τσερνίχιφ την Πέμπτη μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από αυτή την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βλάντισλαβ Τσάους το πρωί.

Κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στον κίνδυνο νέων ρωσικών βομβαρδισμών.

«Αεροπλάνα και πύραυλοι συνεχίζουν να πετούν πάνω από την περιοχή μας», είπε σε ανάρτηση του Telegram.

Ρωσία: Δεν παίρνει την ευθύνη για την επίθεση στο Κράματορσκ και κατηγορεί τους Ουκρανούς

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για την επίθεση με πυραύλους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κράματορσκ στην ανατολική Ουκρανία την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανέφερε ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι άμαχοι προσπαθούσαν να μεταβούν προς ασφαλέστερες περιοχές της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος που έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό χρησιμοποιείται μόνο από τον ουκρανικό στρατό και είναι παρόμοιος με εκείνον που έπληξε το κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ στις 14 Μαρτίου, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους, σύμφωνα με το RIA.

21:47 ΗΠΑ: Η Μόσχα ενδέχεται να επιστρατεύσει πάνω από 60.000 εφέδρους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να κινητοποιεί εφέδρους και θα μπορούσε να επιστρατεύσει περισσότερους από 60.000, αναφέρει ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο εν λόγω αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος, συμπληρώνοντας πως δεν είναι ξεκάθαρο πού θα σταλούν οι δυνάμεις αυτές.

21:35 Μπάιντεν: Η Ρωσία διέπραξε μια «φρικτή θηριωδία» στο Κραματόρσκ

Για «φρικτή θηριωδία» κατηγόρησε τη Ρωσία ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αναφερθείς στο βομβαρδισμό του σιδηροδρομικού σταθμού του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

«Η επίθεση σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό είναι μια νέα φρικτή θηριωδία που διέπραξε η Ρωσία, πλήττοντας αμάχους που προσπαθούσαν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε σε μέρος που θα ήταν ασφαλείς», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety. — President Biden (@POTUS) April 8, 2022

21:16 Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία θα περιέλθει σε οικονομικό μαρασμό, η Ουκρανία βαδίζει προς το ευρωπαϊκό μέλλον

Ταχύτερη εκκίνηση της προσπάθειας της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύθηκε να προσφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συναντησής του.

Παραδίδοντας στον Ζελένσκι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία για να αποφασίσουν οι Βρυξέλλες αν θα δεχτούν ως υποψήφιο μέλος την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι «δεν θα είναι ως συνήθως θέμα ετών να σχηματιστεί αυτή η γνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα εβδομάδων». Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι θα επιστρέψει με απαντήσεις σε μια εβδομάδα.

Επιπλέον, υπενθυμίζοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία υπογράμμισε ότι «η Ρωσία θα πέσει σε οικονομική, χρηματοπιστωτική και τεχνολογική παρακμή, ενώ η Ουκρανία βαδίζει προς το ευρωπαϊκό μέλλον».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις και να επιβάλει αυστηρότερες εάν χρειαστεί.

20:02 Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τη Σλοβακία για την αποστολή πυραύλων S-300 στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε σήμερα τις σλοβακικές αρχές που έστειλαν ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-300 στην Ουκρανία, ώστε να βοηθήσουν το Κίεβο να απωθήσει τη ρωσική εισβολή. Η εν λόγω δωρεά κατέστη δυνατή με την αποστολή τεσσάρων αντιπυραυλικών συστοιχιών Patriot από το ΝΑΤΟ στη Σλοβακία.

«Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για την επόμενη φάση αυτού του πολέμου, ζήτησα από τη διοίκησή μου να συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καθορίσει και να προμηθεύσει στον ουκρανικό στρατό τα σύγχρονα όπλα τα οποία χρειάζεται ώστε να προασπίσει τη χώρα του», προσθέτει σε ανακοίνωση.

19:54 Ουκρανός ΥΠΕΣ: Οι ρωσικές δυνάμεις απήγαγαν 170 εργαζόμενους στο Τσερνόμπιλ και τους μετέφεραν στη Ρωσία

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι απήγαγε έως και 170 εργαζομένους του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και τους μετέφερε στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι, τους κράτησαν ομήρους στο καταφύγιο βομβών του σταθμού για σχεδόν ένα μήνα προτού τους μεταφέρουν με τη βία στη Ρωσία.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι τα περισσότερα από τα πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα των Ουκρανών εργαζόμενων εκλάπησαν επίσης κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίδραση για τους ισχυρισμούς αυτούς από τους Ρώσους.

19:43 Τουρκικό ΥΠΕΞ για επίθεση στο Κραματόρσκ: Απαραίτητη η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων

Τη «μεγάλη θλίψη» του για την πολύνεκρη πυραυλική επίθεση στον ουκρανικό σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, εξέφρασε το τουρκικό ΥΠΕΞ, ενώ ζήτησε «επειγόντως το άνοιγμα» των διαδρόμων απομάκρυνσης των αμάχων.

«Αυτό το τραγικό συμβάν απέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων για τη διασφάλιση της ασφαλούς απομάκρυνσης των αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

19:41 Ουκρανία: Ξεκίνησε η εκταφή σορών από τον ομαδικό τάφο στη Μπούκα

Ιατροδικαστές ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή την εκταφή πτωμάτων αμάχων από έναν ομαδικό τάφο στην ουκρανική πόλη Μπούκα, τυλίγοντας τα πτώματα σε μαύρους πλαστικούς σάκους. Σύμφωνα με αξιωματούχους οι άμαχοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Ο Ρουσλάν Κραβτσένκο από το γραφείο του εισαγγελέα στην Μπούκα τόνισε ότι έχει γίνει εκταφή 20 σορών, 18 εκ των οποίων έφεραν τραύματα και θραύσματα από πυροβόλα όπλα. Πρόσθεσε ότι ταυτοποιήθηκαν δύο γυναίκες, η μία από τις οποίες εργαζόταν σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης.

«Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Χωρίς κανένα λόγο, απλώς περπατούσαν στον δρόμο ή απομακρύνονταν από την πόλη», είπε στο Reuters.

18:09 Μακρόν: Αποτρόπαιη επίθεση στο Κραματόρκ - Αποστολή επιπλέον στρατιωτικού εξοπλισμού ανακοίνωσε η Βρετανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε μέσω του Twitter την «αποτρόπαιη» επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί πολίτες φεύγουν για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Τα όπλα τους; Καροτσάκια, λούτρινα, βαλίτσες. Σήμερα το πρωί, στον σταθμό του Κραματόρσκ, οι οικογένειες που θα έφευγαν βίωσαν τον τρόμο. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Αποτρόπαιο» έγραψε ο Μακρόν.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022

The victims in Kramatorsk, Bucha, Mariupol and Kharkiv are in our thoughts. Throughout Ukraine, we will support investigations to ensure justice is done. Our thoughts go out to the families who continue to flee. We will welcome them to our Union, our Union of peace. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα του Κραματόρσκ, της Μπούτσα, της Μαριούπολης, του Χαρκόβου: παντού στην Ουκρανία, στηρίζουμε τις έρευνες ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σκεφτόμαστε τις οικογένειες που συνεχίζουν να φεύγουν, θα τις φιλοξενήσουμε στην Ένωσή μας, την Ένωση της ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Ως Ευρωπαίοι, επιβάλλουμε νέες κυρώσεις. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία σε ανθρωπιστικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο», κατέληξε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Parisien» ο Μακρόν εξέφρασε επίσης τη λύση του για την «κατηγορηματική άρνηση» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν όσον αφορά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη που είχαν προτείνει η Γαλλία, η Ελλάδα και η Τουρκία.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, χαρακτήρισε «αδίστακτη» την επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό και προειδοποίησε ότι «τα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία» δεν θα μείνουν ατιμώρητα.

Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο Τζόνσον είπε ότι η Βρετανία θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στην Ουκρανία, όπως αντιαεροπορικούς πυραύλους Starstreak, 800 αντιαρματικούς πυραύλους και πυρομαχικά ακριβείας, καθώς και κράνη, διόπτρες νυκτός και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε σήμερα στην Μπούτσα, την μικρή πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

18:07 Στην Μπούκα Φον ντερ Λάιεν και Μπορέλ

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε ανακοινώσει ότι θα μεταβεί σήμερα στο Κίεβο ως ένδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν να δουν τους ομαδικούς τάφους στην Μπούκα όπου θάφτηκαν δεκάδες αμάχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες.

⚡️Josep Borrell, Ursula von der Leyen and Slovak Prime Minister Eduard Heger visited #Bucha. pic.twitter.com/wZmWGBa9iW — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

18:06 Μισέλ: Έκτακτη Σύνοδος και Κορυφής στις 30-31 Μαΐου για Ουκρανία και Ενέργεια

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30-31 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στο επίκεντρο θα τεθεί η Ουκρανία, η Άμυνα και η Ενέργεια.

«Όπως συζητήθηκε στις Βερσαλλίες και κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα στις 30 και 31 Μαΐου. Στην ατζέντα, κυρίως η Άμυνα, η Ενέργεια και η Ουκρανία», έγραψε ο Σ. Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May.

On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO — Charles Michel (@CharlesMichel) April 8, 2022

17:58 Τούρκος αξιωματούχος: Ρωσία και Ουκρανία συμφωνούν τη συνέχεια διαπραγματεύσεων στην Τουρκία

«Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφωνούν να διεξαχθούν συνομιλίες στην Τουρκία», γνωστοποίησε υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος, ενώ υπογράμμισε ότι «είναι μακριά ακόμη από μια συμφωνία πάνω σε ένα κοινό κείμενο».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι είναι δύσκολο να επιλυθεί το ζήτημα της Κριμαίας και του Ντονμπάς, ενώ δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την πιθανή νέα συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι απευθείας συνομιλίες έγιναν για τελευταία φορά στις 29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη και σε αυτές συζητήθηκαν «τα πιο ευαίσθητα θέματα» όπως η «ουδετερότητα» της Ουκρανίας, σημείωσε ο Τούρκος αξιωματούχος.

17:32 ΕΕ: Δεν θα συζητηθεί εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο - Μισό δισ. για νέα προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία

Δεν θα συζητηθεί τελικά το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο κατά την προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ερχόμενη, Δευτέρα, ωστόσο αναμένεται να εγκριθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ για την προμήθεια όπλων από την Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη τον οποίο επικαλείται το Reuters. Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η απαγόρευση εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία θα συζητείτο στη συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, φαίνεται ωστόσο ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν θα βρεθεί στο «τραπέζι».

17:10 Η Ρωσία απελαύνει 45 Πολωνούς διπλωμάτες

«Ανεπιθύμητα πρόσωπα» («Persona non grata» κήρυξε η Ρωσία 45 Πολωνούς διπλωμάτες, στελέχη της πρεσβείας και του προξενείου, σε απάντηση της απέλασης 45 Ρώσων διπλωματών από την Πολωνία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή.

Οι διπλωμάτες θα πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία μέχρι τις 13 Απριλίου.

Στα τέλη Μαρτίου η Βαρσοβία ανακοίνωσε την απέλαση «45 Ρώσων κατασκόπων που υποδύονταν τους διπλωμάτες», με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επίσης, απελαύνονται δύο Βούλγαροι διπλωμάτες από τη Μόσχα, μετά την απόφαση της Σόφιας να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες, τον Μάρτιο.

Η Βουλγαρία απέλασε 12 Ρώσους διπλωμάτες τον Μάρτιο και άλλον έναν τον Απρίλιο, για «δραστηριότητες ασύμβατες με το διπλωματικό καθεστώς» τους.

Ανακάλεσε επίσης για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της από τη Μόσχα κατόπιν των «μη διπλωματικών και αγενών» σχολίων που έκανε ο Ρώσος πρεσβευτής στη Σόφια.

16:27 Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε ισχυρές και αποτελεσματικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Ουκρανία δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο νέα δυτικά όπλα και χρειάζεται «ισχυρές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας άξιες των «κοκτέιλ Μολότοφ» που είχε χρησιμοποιήσει η φινλανδική αντίσταση το 1939-40, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο φινλανδικό Κοινοβούλιο.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους επέκρινε «εκείνους που μας κάνουν να περιμένουμε, να περιμένουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε μεγάλη ανάγκη, να περιμένουμε για τα μέσα να υπερασπιστούμε τις ζωές μας», καθώς το Κίεβο ζητά περισσότερα ισχυρά όπλα και πιο ισχυρές οικονομικές κυρώσεις από τη Δύση.

«Χρειαζόμαστε όπλα τα οποία διαθέτουν ορισμένοι από τους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επανέλαβε.